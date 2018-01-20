أميركا تشترط حسن سلوك الحيوانات للسماح لها بالسفر

واشنطن: أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إير لاينز" أنه لاعتبارات السلامة سوف تشترط على أصحاب الحيوانات توفير مزيد من المعلومات قبل أن تسمح لهم باصطحابها في الأماكن المخصصة للمسافرين على متن الطائرات، بما في ذلك ضمان بأن الحيوانات تدربت على التصرف بشكل ملائم.

وقالت الشركة إن الشكاوى بشأن عض أو تبول أو تبرز الحيوانات تضاعفت منذ العام 2016.

وبداية من مارس المقبل، سوف تشترط "دلتا" تقديم دليل على سلامة صحة الحيوانات أو تلقيها التطعيمات قبل ما لا يقل عن 48 ساعة من السفر.

وسوف يحتاج أصحاب حيوانات الخدمات النفسية وما يطلق عليها حيوانات الدعم العاطفي إلى التوقيع على بيان يشهد بأن حيواناتهم يمكنها أن تتصرف بالشكل الملائم.

ومع ذلك سوف يكون مالكو الحيوانات على نظام الوفاء بالوعد، أي لن يضطروا إلى إظهار، على سبيل المثال، أن كلبهم تخرج من مدرسة لتدريب الحيوانات.