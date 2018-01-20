GMT 5:30 2018 السبت 20 يناير GMT 4:28 2018 السبت 20 يناير  :آخر تحديث
بعد تزايد الشكاوى بشأن عض أو تبرز الحيوانات

أميركا تشترط حسن سلوك الحيوانات للسماح لها بالسفر

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
الطائرات المصرية "تشن هجمات على مخابىء متطرفين" في شمال سيناء
حقائق عن الوجبات التي تُقدم في الطائرات
هكذا ستكون الطائرات المدنية في عام 2050

واشنطن: أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إير لاينز" أنه لاعتبارات السلامة سوف تشترط على أصحاب الحيوانات توفير مزيد من المعلومات قبل أن تسمح لهم باصطحابها في الأماكن المخصصة للمسافرين على متن الطائرات، بما في ذلك ضمان بأن الحيوانات تدربت على التصرف بشكل ملائم.

وقالت الشركة إن الشكاوى بشأن عض أو تبول أو تبرز الحيوانات تضاعفت منذ العام 2016.

وبداية من مارس المقبل، سوف تشترط "دلتا" تقديم دليل على سلامة صحة الحيوانات أو تلقيها التطعيمات قبل ما لا يقل عن 48 ساعة من السفر.

وسوف يحتاج أصحاب حيوانات الخدمات النفسية وما يطلق عليها حيوانات الدعم العاطفي إلى التوقيع على بيان يشهد بأن حيواناتهم يمكنها أن تتصرف بالشكل الملائم.

ومع ذلك سوف يكون مالكو الحيوانات على نظام الوفاء بالوعد، أي لن يضطروا إلى إظهار، على سبيل المثال، أن كلبهم تخرج من مدرسة لتدريب الحيوانات.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار