العثور على أكبر مغارة غارقة بالعالم في المكسيك

المكسيك: تمكنت مجموعة من الغواصين من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك مما يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة. وقالت إدارة مشروع "جران" المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكاتان إن المغارة التي تمتد إلى 347 كيلومتراً تم استكشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور. وقال جويليرمو دي أندا مدير المشروع إن الاكتشاف "المذهل" سيساعد في فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها حضارة المايا قبل الغزو الأسباني.