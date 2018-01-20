أميركي يصل لأعلى المناصب في «داعش»

واشنطن: قالت تقارير أميركية أن جندياً من تنظيم "داعش" ظهر في شريط فيديو دعائي يقتل سجينا كردياً”، يعتقد أنه اميركي تخرج مدرسة ثانوية في ولاية نيو جيرسي"، ويعتقد أن زلفى هوكسها "25 عاما"، والذى تخرج من مدرسة اطلنطا سيتي الثانوية فى العام 2010 هو الجندي الذى ظهر في تسجيل لـ"داعش"، ووفقا للتقارير هاجرت عائلته من ألبانيا إلى الولايات المتحدة وكانت الأسرة تدير محلاً للبيتزا لمدة 20 عاما.

وقالت والدته، التي تفاجأت بظهور هوكسها في التسجيل أن ابنها بدأ يكره جميع الناس وترك الولايات المتحدة للانضمام إلى داعش، واضافت انها "مستاء جدا" من أفعاله وقالت إن آخر مرة تحدثوا فيها مع هوكسا كانت قبل عام تقريبا.

وأكد النائب العام لمجلس الشيوخ في نيو جيرسي أن الشاب سافر إلى سورية في 6 أبريل 2015 إلى منطقة خاضعة لسيطرة داعش وانضم إلى الجماعة المتطرفة بمساعدة "ديفيد داود رايتس" وهو أميركي اخر تعاون مع داعش حكم بالسجن لمدة 28 عاماً بعد أن أدين في ديسمبر 2017 بـ "التآمر مع آخرين لتقديم الدعم المادي إلى التنظيم المتطرف اضافة الى التخطيط لقتل أشخاص في الولايات المتحدة".

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "اتلنتيك"، فان هوكسا أصبح قائدا كبيرا في الجماعة الإرهابية كما ظهر في تسجيلات أخرى يدعو الشباب للقيام بعمليات "الذئب المنفرد" من خلال تنفيذ هجمات على أهداف في الولايات المتحدة، حيث ظهر في التسجيل بعنوان "حرر نفسك من الجحيم بقتل كافر".