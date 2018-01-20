كوريا الجنوبية تتساءل عن سبب تعليق زيارة لوفد كوري شمالي

سيول: طلبت كوريا الجنوبية السبت من كوريا الشمالية ابلاغها باسباب تعليق خطة ارسال وفد للاعداد للنشاطات الثقافية التي ستجرى على هامش دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونغ-غيون "ارسلنا رسالة بالفاكس الى الشمال (...) نطلب فيها توضيحات".

وكانت بيونغ يانغ قررت ارسال وفد من سبعة اشخاص بقيادة هيونغ سونغ-يول نجمة فرقة نسائية لاغاني البوب لتفقد المكان المخصص للنشاطات الثقافية التي يفترض ان تجرى في سيول وغوانغنوغ في الجنوب خلال الاولمبياد.

وهيونغ سونغ-يول القريبة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون، كانت ستصبح اول شخصية من الشمال تتوجه الى الجنوب منذ اربع سنوات لو جرت الزيارة كما كان مقررا.

لكن بيونغ يانغ ابلغت سيول بانها علقت الزيارة بدون ذكر اي سبب. ولم يعرف ما اذا كانت الزيارة الغيت او ارجئت.

وقال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "ابلغنا الشمال بموقفنا بان كل الاستعدادات للزيارة انجزت وبانه يمكن للشمال والجنوب ان يتفقا على موعد جديد" لهذه الزيارة.

وكانت بيونغ يانغ التي تثير تجاربها البالستية والنووية قلقا دوليا كبيرا، وافقت على ارسال رياضيين للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية والسير في وفد تحت علم واحد خلال افتتاح الالعاب المقررة في بيونغ تشانغ من 9 الى 25 فبراير المقبل.

وادت هذه التطورات الى تهدئة بعض التوتر الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية في الاشهر الاخيرة.