بوينغ تقطع المسافة بين نيويورك ولندن بسرعة قياسية

«إيلاف» من بيروت: قطعت طائرة من طراز "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية النرويجية المسافة الجوية بين نيويورك ولندن في زمن قياسي قدره 5 ساعات و13 دقيقة فقط، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا. وتعد هذه الرحلة الأسرع على الإطلاق التي تحققها طائرة تجارية تطير بسرعة أقل من سرعة الصوت.

وأفادت الخطوط النرويجية بأن رحلة الطائرة "بوينغ 787 دريملاينر"، الاثنين، هي الأسرع عبر المحيط الأطلسي على الإطلاق تحققها طائرة تجارية تطير بسرعة أقل من سرعة الصوت.



وبحسب التقارير التي تناولت الحدث، استفادت هذه الطائرة من تحليقها باتجاه الرياح التي تجاوزت سرعتها 320 كيلومترًا في الساعة، فوصلت سرعتها القصوى إلى 1241 كيلومترًا في الساعة، وكان على متنها 284 راكبًا. وقد استغرقت الرحلة الطائرة 5 ساعات و13 دقيقة، أي أقل من الوقت المقرر بنحو 53 دقيقة، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا سابقًا مسجلًا في عام 2015، وقدره 5 ساعات و16 دقيقة.



وكانت طائرات "كونكورد" التي توقفت رحلاتها في عام 2003 لأسباب تتعلق بالسلامة، تكسر حاجز الصوت لتقطع المسافة بين نيويورك ولندن في ساعتين و53 دقيقة فقط.

وعلق قبطان الطائرة النرويجي هارولد فان دام على رحلته القياسية هذه قائلًا: "أمضينا في الجو أكثر قليلًا من خمس ساعات، لو لم نواجه اضطرابات متوقعة على علو منخفض، كان بإمكاننا أن نصل بسرعة أكبر".



وتلعب سرعة الرياح، التي تزيد كثيرًا في طبقات الجو العليا، دورًا في تحديد سرعة الطائرات التجارية. وتصل سرعة الرياح إلى ذروتها في نصف الكرة الشمالي خلال فصل الشتاء، عندما يكون التباين في درجات الحرارة بين خط الاستواء والقطب الشمالي في ذروته.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بزنس إنسايدر". الأصل منشور على الرابط:

http://www.businessinsider.com/norwegian-sets-record-for-fastest-flight-from-new-york-to-london-2018-1