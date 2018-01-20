رئيس الوزراء الجزائري يهاجم المغرب

«إيلاف» من الرباط: في خطوة من شأنها أن تعيد التوتر الدبلوماسي بين البلدين إلى الواجهة، هاجم أحمد أو يحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الحكومة الجزائريّة، المغرب، متهماً إيّاه بإغراق الجزائر بالمخدّرات، مجدداً التاكيد على تبني الجزائر جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وكتبت "المساء" انه في خرجة غير مفهومة، انتقد أو يحيى المغرب، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني للحزب، مهاجماً من وصفهم ب" أولئك الذين يحاولون إغراق بلاده بالمخدرات والكوكايين".

وأضاف ان الأمر "يتعلّق باعتداء حقيقي على شعبنا من خلال محاولة تسميم شبيبتنا وكبح مسار تنميتنا، كما يُعد إهانة خطيرة للمستقبل المشترك للشعوب المغاربية".

ليبيا توقف مهاجرين مغاربة

الصحيفة ذاتها كتبت ان عمليّة ترحيل المغاربة المحتجزين لدى السلطات الليبيّة، إثر عمليّات فاشلة للهجرة غير الشرعيّة، لم تنته. فبعد إعلان المغرب عن عودة آخر دفعة من الموقوفين لدى جهاز مكافحة الهجرة السريّة، تفجّرت أزمة جديدة تتعلّق بتوقيف خفر السّواحل الليبي لمجموعة من المهاجرين، من بينهم شباب من جنسيّة مغربية.

وتضم الدفعة الجديدة، التي تم إنقاذها يوم الأربعاء الماضي، 11 مغربياً كانوا على متن قارب متجه نحو السّواحل الإيطالية، قبل أن يتمّ رصده من طرف خفر السّواحل الليبي، وعلى متنه مهاجرون من جنسيات مختلفة.

وأعلنت سلطات البلاد عن إجراء اتصالات مع سفارات المعنيين، من أجل إعادتهم طوعاً إلى بلدانهم، في إطار التّعاون مَع منظمة الهجرة الدوليّة.

ورغم الظروف القاسية والشهادات الصادمة التي أدلى بها عدد من الناجين من جحيم العبودية والابتزاز في ليبيا، إلا أن عدداً من الشّباب المغاربة، خاصّة المنتمين لجهة بني ملال، مازالوا متشبتين بالهجرة عبر المعبر الليبي، رغم الإجراءات المشدَّدة التي وضعتها أوروبا، ووجود مخاطر كبيرة للوقوع في قبضة عصابات الاتجار في البشر.

المغرب يخطّط للتفاوض على خط ائتماني جديد من صندوق النقد

يبدو أن المغرب مَاض على قدم وساق في سياسة القروض وما تفرضه الإملاءات الدوليّة، وبعدما كان محمد بوسعيد وزير الماليّة قد اعتبره سابقاً، مظلّة للأيام الماطرة، كشف والي بنك المغرب أن المغرب يخطّط للتفاوض على شكل جَديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي، سيكون أفضل من الخطّ الائتماني السّابق.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "رويتزر"، فإن المغرب يخطّط للتفاوض على هذا الخطّ الائتماني، لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بشأن السياسات الاقتصادية للمغرب، بما يسمح له باستخدام أسواق الرأسمال الدولي بشروط اقتراض مواتية.

وفي تصريح لـ"المساء" قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، تعليقًا على هذا الموضوع، إن هذا الاقتراض هو جَوَاب عن أسباب تعويم الدرهم، الذي كان محطّة للتهيئ للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، لأن سياسة القروض تُعد من الشروط الأساسية التي يَفرضها الصندوق.

كوت ديفوار تستعد لطرد 7000 مغربي

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الصّباح" أن كوت ديفوار تستعد لطرد 7000 مغربي بعدما أعطتهم مهلة إلى بداية فبراير المقبل لتسوية أوضاعهم القانونية.

و أكد وزاني شهدي، رئيس مجلس الجالية في كوت ديفوار، أن الحكومة المحليّة فرضت أن يكون الحصول على أوراق الإقامة بشكل مؤدى عنه، وهو ما أربك مئات الأسر المقيمة بعدد من المدن الإيفوارية، التي تمر بفترات اجتماعية واقتصادية سيئة، مضيفاً أن عدداً منها لا يملك قوت يومه، فبالأحرى توفير مصاريف تسوية أوضاعه الإدارية نقداً.

وأوضح شهدي أن جميع المساعي، التي قام بها مجلس الجالية لدى سفارة المغرب بأبيدحان ووزارة الخارجية والتعاون والوزارة المكلفةالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، باءت بالفشل.

حصاد في قلب محاكمة "كازينو السعدي"

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن الوزير السابق محمد حصاد يوجد في قلب محاكمة "كازينو السعدي"، إذ أثير اسمه خلال الجلسة الأخيرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، ويتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها والياً على جهة مراكش الحوز.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية أورد تفاصيل مثيرة عن شريط صوتي أثير فيه دور حصاد في عملية تفويت(تخصيص) الكازينو، وهو الشريط المنسوب إلى القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وهو يتداول مع أعضاء أغلبيته بمجلس بلدية المنارة جليز، الذي كان يترأسه بين 1997 و2003.

التحقيق في اختلاس مساعدات مؤسسة التعاون الوطني

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن التحقيق في اختلاس مساعدات مؤسسة التعاون الوطني، التي يوجد على رأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد المنعم المدني، من المنتظر أن يطيح برؤوس مسؤولين كبار على مستوى الإدارة المركزية للمؤسسة.

وأضافت "الأخبار" أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات)، أن تمكنت من إيقاف ستة أشخاص، من بينهم موظف بمندوبية التعاون الوطني بمدينة القنيطرة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس منقولات وُضعت رهن إشارة الموظف بمقتضى وظيفته وبسببها.