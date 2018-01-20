ماذا يعني اغلاق الادارات الفدرالية في الحكومة الاميركية؟

واشنطن: يتوقف مئات الاف الموظفين الحكوميين الاميركيين عن العمل بشكل مؤقت السبت بعد فشل الكونغرس في التوصل الى تسوية حول الموازنة قبل منتصف ليل الجمعة السبت.

وهي المرة الاولى التي يطبق فيها هذا الاجراء منذ تشرين الاول/اكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق باراك اوباما. وقد استمر 16 يوما. وسيترجم ببطالة تقنية بلا اجور لاكثر من 850 الف موظف فدرالي يعتبرون "غير اساسيين" لعمل الادارة.

الا ان الخدمات الاساسية لن تنقطع وستشمل اجهزة الامن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.

في ما يلي استعراض للدوائر والهيئات التي ستتأثر ام لا بهذا الاغلاق:

- الدفاع والامن والحدود -

سيواصل العسكريون الاميركيون البالغ عددهم 1,5 مليون شخص وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع وايضا 40 الفا في وزارة الامن الداخلي عملهم.

واصدرت وزارة الدفاع الخميس امرا بان "كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم بشكل طبيعي".

لكن عدد كبيرا من المدنيين في الوزارتين بينهم نحو ثلاثة ارباع المدنيين ال640 الفا العاملين في البنتاغون سيلزمون منازلهم.

من شأن ذلك ان يؤدي الى تباطؤ العمل ويمكن ان يؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاغون.

في المقابل، سيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.

- مهام حكومية اساسية -

العمل سيستمر بشكل طبيعي في الكونغرس والمحاكم الفدرالية وهيئة قدامي المقاتلين وايضا في هيئة البريد.

كما لن يتوقف التحقيق الذي يتولاه المحقق المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وموسكو.

- واشنطن

العاصمة الاميركية تعمل بتمويل فدرالي ما يعني ان بعض الخدمات ستتأثر لكن رئيسة البلدية مورييل باوزر قالت الجمعة ان كل موظفي المدينة سيحضرون الى العمل الاثنين ولن يكون هناك خلل في الخدمات.

وقالت باوزر "ساكون واضحة العاصمة واشنطن ستظل مفتوحة وستواصل تأمين الخدمات للمواطنين".

وتابعت ان المدينة ستواصل جمع النفايات في مختلف المنتزهات الحكومية بينما سيكون موظفو هذه المنتزهات في اجازة مؤقتة.

- سفر -

أعلنت الهيئة الفدرالية للطيران التي تشرف على الرحلات الجوية انها ستواصل العمل وان المطارات ستظل مفتوحة امام المسافرين.

- الحدائق والمتاحف -

الحدائق العامة والمتاحف ستظل مفتوحة لكن بعض الموظفين الحكوميين في المنتزهات سيكون في اجازة مؤقتة بينما المتعاقدون من القطاع الخاص الذين يؤمنون الطعام وغيره من الخدمات سيواصلون العمل.

- الصحة -

سيشهد العمل في هيئات مراقبة الامراض والوقاية منها تباطؤا اذ سيدخل 61% من موظفي مراكز الوقاية من الاراضي في اجازة مؤقتة بحسب صحيفة "واشنطن بوست" كما سيتوقف القسم الكبير المعاهد الوطنية للصحة التي تركز على الابحاث.

- خدمات عامة اخرى -

القسم الاكبر من الادارات الفدرالية الاخرى سيغلق ابوابه بما فيها مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي وهيئات الاسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة والعمل وحماية البيئة.

هذا معناه انه لم تتم مراجعة الوثائق والتراخيص للافراد والاشغال وسيواجه المقاولون صعوبة في المضي قدما في مشاريعهم كما ان اجهزة الاغاثة ستتباطأ.