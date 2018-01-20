السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على نجران

إيلاف من الرياض: اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الملكي، السبت، صاروخاً باليستياً من قبل المليشيات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة وتم تدميره.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة من ظهر هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

تهديد إقليمي

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.