حكم نهائي في مصر باعدام 3 دينوا بقتل مسؤول في الشرطة

القاهرة: اصدرت محكمة النقض المصرية السبت حكما نهائيا باعدام 3 اشخاص دينوا بقتل مسؤول رفيع في الشرطة اثناء مداهمة منطقة كرادسة بجنوب القاهرة العام 2013، وفق مسؤول قضائي.

وكان اللواء نبيل فراج قتل أثناء إشتباكات وقعت إثر اقتحام الشرطة منطقة كرداسة، وهي ضاحية شعبية في غرب القاهرة يقطنها عدد كبير من أنصار جماعة الاخوان المسلمين، في التاسع من ايلول/سبتمبر 2013.

وجرت مداهمة البلدة لتوقيف اسلاميين متهمين بالتورط في تنفيذ هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة اسفر عن مقتل 13 شرطيا عقب فض اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القاهرة في 14/اب اغسطس من العام نفسه ومقتل مئات منهم اثناء عملية الفض.

وايدت محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي، الحكم باعدام المتهمين الثلاثة لكنها خففت احكام الاعدام على 4 متهمين اخرين الى السجن المؤبد اي 25 عاما وفقا للقانون المصري.

كما رفضت محكمة النقض الطعن الذين قدمه 5 متهمين اخرين كانت محكمة الجنايات عاقبتهم بالمؤبد.

ومنذ عزل مرسي، صدرت احكام بالاعدام بحق مئات من انصاره الا ان محكمة النقض الغت معظمها وامرت باعادة المحاكمات.