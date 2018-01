آينشتاين على حق: الشمس تفقد كتلتها وقوة جاذبيتها

تتناقص كتلة الشمس وتضعف قوة جاذبيتها مع تقدمها في العمر. ونتيجة ذلك، تتوسع مدارات الكواكب كلها التي تدور في فلكها، بحسب وكالة الفضاء الاميركية "ناسا".

أظهر فريق من الباحثين من معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا وجامعة ماريلاند و"ناسا" أن الشمس في مرحلة شيخوختها تتصرف وفق نظرية النسبية العامة التي وضعها البرت آينشتاين. والمحك لاختبار النظرية هو الكوكب "عطارد".

عطارد والجاذبية

ففي عام 2015، انهت المركبة الفضائية "مسنجر" التي أرسلتها "ناسا" إلى "عطارد" مهمتها لاستكشافه باصطدامها بسطحه. لكن المعلومات التي جمعتها خلال مهمتها التي استمرت سبع سنوات زودت الباحثين بكل ما يحتاجونه لتقدير محدّدات النسبية العامة ودورة حياة الشمس.

اختار الباحثون "عطارد" لتأثره الشديد بقوة الجاذبية ونشاط الشمس، كما قال انتونيو جينوفا، كبير باحثين معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا في مؤتمر صحفي.

وتقدم نظرية آينشتاين تفسيرًا لحقيقة أن مجالات الجاذبية لأجسام عملاقة مثل الشمس تشوه استمرارية المكان-الزمان المحيط بها. ولأن "عطارد" أقرب الكواكب إلى الشمس في منظومتنا، فإن مداره هو الأضيق بينها.

