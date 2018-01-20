كابول: افاد مصدر في اجهزة الاستخبارات الافغانية وكالة فرانس برس ان اربعة مهاجمين على الاقل دخلوا مساء السبت فندق انتركونتيننتال في كابول وبدأوا باطلاق النار على نزلائه.

ولم يشر المصدر الى سقوط ضحايا لكنه اوضح ان "الهجوم لا يزال مستمرا".

واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش وقوع الهجوم لفرانس برس من دون ان يدلي بتفاصيل.

واوضح مصدر في اجهزة مكافحة الارهاب ان الهجوم بدأ بانفجار ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي.

وافاد مصدر امني اخر ان المهاجمين اضرموا النار في الطبقة الرابعة من الفندق قبل ان يتحصنوا في الطبقة الثانية.

وقال نزيل لفرانس برس لم يشأ كشف هويته "يمكنني سماع اطلاق نار من ناحية الطبقة الاولى ولكنني اجهل مكانهم. نحن مختبئون في غرفنا. ارجو ان تصل النجدة بسرعة".

وافاد مراسل لفرانس برس في مكان غير بعيد من الفندق انه تم اغلاق الطرق الرئيسية المؤدية اليه، علما بانه يقع على هضبة في غرب كابول.

وسبق ان تعرض فندق "انتركونتيننتال" في كابول لهجوم تبنته حركة طالبان في حزيران/يونيو 2011 واسفر عن 21 قتيلا.

ووضع الفندق مذاك تحت رقابة امنية مشددة.

وكان استضاف صباح السبت مؤتمرا عن الاستثمارات الصينية في افغانستان.