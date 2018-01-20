توقيف شاب في باريس يشتبه بانه كان يخطط لتنفيذ اعتداء

باريس: اوقف السبت في باريس شاب في الثالثة والثلاثين من العمر، ووجهت اليه تهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ومبايعة تنظيم الدولة الاسلامية في شريط مصور، وفق ما افادت مصادر قضائية واخرى قريبة من التحقيق وكالة فرانس برس.

والشاب غير المعروف لدى الاجهزة الامنية كان اعتقل الثلاثاء في منطقة نيم (جنوب) من جانب الادارة العامة للامن الداخلي.

وعثر على مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات لكن اي هدف معروف لم يتم تحديده، بحسب المصادر المذكورة.

وقال مصدر قريب من التحقيق لفرانس برس "انه اول اعتداء تحبطه الادارة العامة للامن الداخلي منذ بداية العام".

ووجهت الى الشاب السبت في باريس تهمة "الانتماء الى عصابة ارهابية اجرامية" ووضع قيد التوقيف الاحتياطي بحسب مصدر قضائي.

واضاف المصدر "وفق العناصر الاولى للتحقيق، كان يخطط لتنفيذ عمل عنيف".

واوضح المصدر القريب من التحقيق ان "التحقيق بدأ برصد قامت به الادارة العامة للامن الداخلي لمواقع التواصل الاجتماعي حيث لاحظ عناصر الشرطة ان شخصا يقيم في منطقة نيم يعتزم حيازة سلاح مع ادلائه بتصريحات" تدل على تطرفه.

وخلال عمليات التفتيش، "تم ضبط مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات وعبوة قد تكون ناسفة اضافة الى نظام تفجير".

وعثر ايضا على اشرطة فيديو عدة تم تصويرها الصيف الفائت ومع نهاية العام، يعلن المشتبه به في احدها مبايعته زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي مع ظهور راية التنظيم السوداء في الشريط.

واكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بداية كانون الثاني/يناير انه تم في 2017 احباط عشرين اعتداء في فرنسا.

وشهدت فرنسا العام الفائت اعتداءان تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية. الاول في 20 نيسان/ابريل على جادة الشانزيليزيه في باريس والثاني في الاول من تشرين الاول/اكتوبر في محطة سان شارل في مرسيليا. واسفرا عن ثلاثة قتلى.

ومنذ السابع من كانون الثاني/يناير 2015، اسفرت الاعتداءات الجهادية في فرنسا عن 241 قتيلا.