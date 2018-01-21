شكوك حول مشاركة ترمب في منتدى دافوس

أعلن البيت الأبيض أنه قد يعاد النظر في مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتدى دافوس الاقتصادي جراء الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأميركية.

إيلاف من واشنطن: قال مدير ميزانية البيت الأبيض مايك مولفاني في مؤتمر صحافي إنه "في ما يخص دافوس (...) نحن ندرس الأوضاع يومًا بيوم"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. إلا أن مستشار الرئيس الأميركي أكد في المقابل أن ترمب لن يتوجّه في نهاية هذا الأسبوع إلى فلوريدا كما كان مقررًا.

يفتتح منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2018 أعماله الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة في منتجع الرياضات الشتوية الراقي في جبال الألب في شرق سويسرا. وكان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي حضر جلسات المنتدى في العام 2000.

وقد تجنب بعض الرؤساء الأميركيين حضور المنتدى السنوي الراقي، خشية أن يبدوا غير ملمّين بشكل كاف بموضوعات الاقتصاد المطروحة خلال الحدث الذي يشارك فيه حكام وزعماء الكثير من الدول.