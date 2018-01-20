10 قتلى حصيلة القصف التركي على عفرين السورية

بيروت: قتل عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين السبت جراء القصف التركي على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، وفق ما أفاد متحدث كردي لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بروسك حسكة "حصيلة شهدائنا السبت عشرة أشخاص هم سبعة مدنيين، اضافة الى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية". ومن بين القتلى المدنيين طفل في الثامنة من عمره.

وأعلنت تركيا من جهتها أن الاهداف التي قصفتها في منطقة عفرين تسببت بوقوع خسائر في صفوف المقاتلين الاكراد، من دون الاشارة الى ضحايا مدنيين.

وبدأت تركيا السبت شن هجوم تحت مسمى "غصن الزيتون" قالت انه يستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال محافظة حلب. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إن مقاتلات تركية قصفت السبت مواقع للوحدات.

وتخشى انقرة من اقامة الأكراد حكماً ذاتيا على حدودها. وتعتبر حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي الذي تشكل الوحدات الكردية ذراعه العسكري، منظمة "ارهابية".

