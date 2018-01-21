زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: لتصويت على الموازنة الاثنين

واشنطن: دعا زعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل السبت الى اجراء تصويت في شأن الموازنة الاثنين، في محاولة لاخراج الادارات الفدرالية من الشلل.

وقال ماكونيل في بيان "اؤكد لكم ان التصويت سيحصل الساعة 13,00 (06,00 ت غ) الاثنين، إلا إذا كانت هناك رغبة في اجرائه في وقت مسبق". وكان المشرّعون قد فشلوا الجمعة في التوصل الى اتفاق يمنع الشلل في الادارات الفدرالية.

وبعد عام تمامًا على تولي دونالد ترمب مهامه الرئاسية، دخلت الولايات المتحدة فترة من الاضطرابات السبت مع اغلاق جزئي للادارات الفدرالية اثر الفشل في التوصل الى تسوية حول الموازنة في مجلس الشيوخ.

رغم المباحثات المكثفة في الايام الاخيرة فشلت الغالبية الجمهورية والمعارضة الديموقراطية والبيت الابيض في الاتفاق على موازنة ولو موقتة كانت ستتيح تفادي "الشلل" الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة السبت (05,00 ت غ).

وتبادل الجمهوريون والديموقراطيون على الفور الاتهامات بتحمل مسؤولية الاغلاق. وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب السبت ان الديموقراطيين يبدون اهتماما أكبر ب "اللاجئين غير الشرعيين" على حساب الجيش او امن حدود البلاد.

وكتب في تغريدة في ساعة مبكرة ان "الديموقراطيين يولون اهتمامًا بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه بجيشنا العظيم او الامن على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر... كان بإمكانهم التوصل الى اتفاق بسهولة، لكنهم فضلوا على ذلك سياسة الشلل".

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل متوجها الى الديموقراطيين ان اغلاق الادارات الفدرالية "كان بالامكان تفاديه 100%". الا ان زعيم هذه الاقلية تشاك شومر رد عليه ان "الاغلاق سيسمى +شلل ترمب+ لان لا احد سوى الرئيس يمكن تحميله مسؤولية الوضع الذي نحن فيه".

