GMT 2:24 2018 الأحد 21 يناير GMT 2:34 2018 الأحد 21 يناير  :آخر تحديث
على إثر الإعصار (إيفا) الذي ضرب هذا البلد الأفريقي

وصول مساعدات إنسانية عاجلة من المغرب إلى مدغشقر

إيلاف المغرب ـ متابعة
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وصلت السبت إلى أنتاناناريفو، المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات من الملك محمد السادس إلى جمهورية مدغشقر، على أثر الإعصار (إيفا) الذي ضرب أخيرًا هذا البلد الأفريقي.

إيلاف من الرباط: سلم سفير المغرب بمدغشقر محمد بنجيلاني هذه المساعدة الإنسانية إلى السلطات الملغاشية، والتي تم نقلها إلى مدغشقر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية، وتزن 30 طنًا تتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية.

رئيس وزراء مدغشقر ووزير الخارجية والسفير المغربي لدى استقبالهم المساعدات الإنسانية المغربية

وعبّر رئيس الوزراء الملغاشي، أوليفيي ماهافالي، الذي كان مرفوقًا بوزيرالخارجية هنري راباري-نجاكا، عن امتنان رئيس الدولة والحكومة والشعب الملغاشي للعاهل المغربي على هذه المبادرة التضامنية المهمة إزاء بلاده غداة الخسائر التي تسبب فيها الإعصار (إيفا).

أبرز ماهافالي أن العاهل المغربي عبّر دومًا عن تضامنه تجاه جمهورية مدغشقر في وقت الشدة، مذكرًا بأن الملك محمد السادس أعطى، قبل بضعة أشهر فقط، تعليماته لإرسال مساعدة طبية إلى مدغشقر لدعمها في جهود مكافحة الطاعون الرئوي.

وأضاف رئيس الوزراء الملغاشي أن هذا التضامن يجسد علاقات الشراكة المتميزة المغربية - الملغاشية والعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.


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