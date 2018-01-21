السعودية تبني تسع محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

الرياض: قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن المملكة تخطط لبناء تسع محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمير على الأمر الكريم ببناء ٩ محطات تحلية مياه بتقنيات حديثة على ساحل البحر الأحمر بقيمة تتجاوز ملياري ريال، يتم تنفيذها خلال أقل من ١٨ شهرا ، وبطاقة إجمالية تبلغ ٢٤٠ ألف م٣ يوميا. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018

وأوضح عبد الرحمن الفضلي أن طاقة المحطات ستبلغ 240 ألف متر مكعب من المياه يوميا وستُستكمل خلال "أقل من 18 شهرا".

وقال الوزير إن المشروع الذي يجري تنفيذه بموجب مرسوم ملكي للعاهل السعودي الملك سلمان سيساعد المؤسسة العامة للتحلية "في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية".

سيكون لها الأثر البالغ في الارتقاء بجودة خدمات المياه ونطاق تغطيتها، سعيا لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

كما ستكون هذه المحطات رافدا قويا لعملنا في المؤسسة العامة للتحلية في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018

وكانت السعودية قد أعلنت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

فقد حققنا هذا العام رقما قياسيا بزيادة مليون و ٤٠٠ ألف م٣ من المياه المحلاة، خلال ١٣ شهرا، وهو ما يعادل تقريبًا إنشاء محطة تحلية جديدة بقيمة ١٣ مليار ريال، دون أية تكاليف رأسمالية إضافية. أسأل الله أن يمد ولاة أمرنا بعونه وقوته، ويجزيهم عنا خير الجزاء. — عبدالرحمن الفضلي (@AlfadleyA) January 20, 2018

وفي أغسطس قالت إنها ستبني منتجعات على نحو 50 جزيرة في البحر الأحمر وستستكمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2022.