GMT 11:11 2018 الأحد 21 يناير GMT 11:25 2018 الأحد 21 يناير  :آخر تحديث
ستُستكمل خلال أقل من 18 شهرًا

السعودية تبني تسع محطات تحلية مياه على البحر الأحمر

صحافيو إيلاف
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الرياض: قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إن المملكة تخطط لبناء تسع محطات تحلية مياه بتكلفة تتجاوز ملياري ريال (530 مليون دولار) على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح عبد الرحمن الفضلي أن طاقة المحطات ستبلغ 240 ألف متر مكعب من المياه يوميا وستُستكمل خلال "أقل من 18 شهرا".

وقال الوزير إن المشروع الذي يجري تنفيذه بموجب مرسوم ملكي للعاهل السعودي الملك سلمان سيساعد المؤسسة العامة للتحلية "في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية".

وكانت السعودية قد أعلنت في 2016 إنها تنوي اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع شركات محلية وأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وفي أغسطس قالت إنها ستبني منتجعات على نحو 50 جزيرة في البحر الأحمر وستستكمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي يدعمه صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأول من 2022.


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