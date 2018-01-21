قتيل في قصف استهدف مدينة تركية مجاورة للحدود مع سوريا

اسطنبول: أعلن رئيس بلدية مدينة الريحانية التركية المجاورة للحدود مع سوريا، ان قصفا من الاراضي السورية استهدف المدينة ما ادى الى مقتل شخص وإصابة 32 بجروح.

وقال حسين صنفردي رئيس بلدية الريحانية الواقعة في محافظة هاتاي لشبكة "ان تي في" الاخبارية "بحسب اخر المعلومات هناك 32 جريحا تركيا بينهم اثنان في حالة الخطر، وهناك قتيل سوري".

وذكرت وكالة دوغان للانباء ان ثلاثة صواريخ سقطت في الريحانية وتسببت بأضرار في المنازل والسيارات. وسارع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الى اتهام وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء هذا القصف.

وكتب الوزير على تويتر "هذا الهجوم الارهابي ضد مدنيين ابرياء يكشف الوجه الحقيقي" لوحدات حماية الشعب الكردية. ويأتي هذا القصف بعدما سقطت قذائف عدة ليل السبت الاحد في مدينة كيليس التركية شرق الحدود مع سوريا ما ادى الى اصابة شخص بجروح طفيفة.

ويشن الجيش التركي منذ السبت هجوما واسعا على منطقة عفرين ويكثف غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مواقع المقاتلين الاكراد.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بانها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة ارهابية" ويخوض تمردا داميا على الاراضي التركية منذ 1984.