وفاة الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز

باريس: توفي الطاهي الشهير بول بوكوز الذي شكل على مدى عقود رمزًا للمطبخ الفرنسي في العالم أجمع، السبت عن 91 عاما في دارته قرب مدينة ليون في وسط شرق فرنسا.

توفي السبت الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز عن عمر ناهز 91 عاما، وهو من أبرز الأسماء في مجال المطبخ الفرنسي خلال العقود الماضية، وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب عبر موقع تويتر.

فقد بوكوز حياته بعد معاناة مع مرض باركنسون، وتوفي في داره في منطقة كولونج أوموندور قرب ليون (وسط شرق)، وفق طاه مقرب من العائلة في مدينة ليون الفرنسية. ولم تدل مصادر عائلية بأي تعليق بشأن هذا الموضوع حتى الساعة.

وتوفي بوكوز في مسقط رأسه حيث ولد في 11 فبراير 1926 لعائلة من الطهاة. ومات محاطا بعائلته ومخلفا إمبراطورية واسعة.

وغرد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي كان يتولى رئاسة بلدية ليون "السيد بول كان مرادفا لفرنسا. البساطة والسخاء. التميز وفن الحياة. سيد الطهاة يغادرنا. عسى أن يقطف طهاتنا في ليون وكل أصقاع الأرض، ثمار شغفه طويلا".

وبعيد إعلان النبأ، سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نعي الطاهي الراحل الذي طبع أجيالا من الطهاة في فرنسا والعالم.

وقال ماكرون "اسمه وحده كان يختصر المطبخ الفرنسي بسخائه واحترامه للتقاليد وأيضا بحسه الإبداعي"، مشيرا إلى أن فن الطهي الفرنسي يفقد "أسطورة أحدثت تحولا عميقا" في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الفرنسي "الطهاة يبكون في مطابخهم، في الإليزيه وسائر أنحاء فرنسا، لكنهم سيواصلون عمله".

وفي كولونج، لم يكن هناك ما يدفع إلى التكهن بهذا النبأ ظهر السبت إذ أن طاقم العمل بقي باسما طوال الوقت.