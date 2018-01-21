واشنطن: دعت الولايات المتحدة الأحد تركيا إلى "ممارسة ضبط النفس" وتجنب سقوط ضحايا مدنيين في العملية التي تنفذها أنقرة عبر الحدود ضد مقاتلين اكراد في سوريا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت "نحض تركيا على ممارسة ضبط النفس وضمان ان تبقى عملياتها محدودة في نطاقها ومدتها، ودقيقة (في أهدافها) لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

وأضافت ناويرت "نحث جميع الأطراف على مواصلة التركيز على الهدف الرئيسي المتمثل بهزيمة" تنظيم الدولة الإسلامية.

وتأتي الدعوة الأميركية بعد يوم من بدء تركيا هجومها الذي أطلقت عليه "غصن الزيتون" بمشاركة فصائل سورية معارضة تدعمها والذي أكدت أنه يستهدف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين في شمال محافظة حلب.

وبرزت وحدات حماية الشعب الكردية كحليف رئيسي لواشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية حيث ساهمت في إخراج المجموعة المتطرفة من مناطق سورية عدة، بما فيها الرقة.

لكن أنقرة تعتبر أن الوحدات الكردية قوات "إرهابية" على ارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984. وأفاد متحدث باسم وحدات حماية الشعب والمرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارات الجوية التركية أودت بحياة ثمانية مدنيين في شمال سوريا الأحد.

وتسبب القصف التركي في يومه الأول السبت بمقتل عشرة أشخاص على الاقل بينهم سبعة مدنيين، وفق حصيلة للوحدات الكردية في حين أصرت أنقرة على أن الخسائر هي في صفوف المقاتلين الأكراد.