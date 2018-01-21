لودريان: روسيا لن تستطيع حل الازمة السورية بمفردها

باريس: نبه وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة تنشر الاثنين الى ان الروس لن يكونوا قادرين "بمفردهم على حل" الازمة السورية لانهم "لا يملكون الوسائل" لاعادة اعمار هذا البلد.

وقال جان ايف لودريان لصحيفة لو فيغارو الفرنسية ان "الروس لا يستطيعون حل الازمة بمفردهم. ينبغي اعادة اعمار سوريا يوما ما ووسائلهم لن تكفي لتحقيق ذلك" في اشارة ضمنية الى انهم سيحتاجون الى الدول الغربية.

واضاف "في انتظار ذلك، لن يشارك الاوروبيون في ارساء الاستقرار واعادة الاعمار سوى في المناطق التي يسودها حكم مقبول على صعيد الحقوق الاساسية"، في اشارة الى المناطق السورية التي يسيطر عليها الاكراد.

وقدر البنك الدولي كلفة خسائر الحرب في سوريا ب226 مليار دولار، ملاحظا في تموز/يوليو 2017 ان النزاع تسبب ب"تمزيق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد" اضافة الى تدمير البنى التحتية.

وتستعد موسكو لاستضافة مؤتمر حوار وطني بين ممثلي النظام والمعارضة السوريين في 30 كانون الثاني/يناير في مدينة سوتشي (جنوب غرب).

وعلق لودريان "لن يكون هناك سلام دائم ولا عادل (في سوريا) من دون مشاركة الولايات المتحدة واوروبا ودول المنطقة".

