المغرب: تتويج سهام العزوزي بلقب «ميس أمازيغ» لسنة 2018

فازت سهام العزوزي (24 سنة)، الحاصلة على دبلوم تقني متخصص في تسيير المقاولات بلقب «ميس أمازيغ» لسنة 2018.

إيلاف من الرباط: تم تتويج الفائزة باللقب، والتي تنحدر من منطقة أمسكين القريبة من مدينة أكادير (جنوب المغرب)، ليلة أمس السبت في حفل نظمته جمعية «إشراقة أمل» والذي تزامن مع الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2968 في 13 يناير المنصرم.

توّجت خديجة إيدوكريم، وهي طالبة في السنة الثالثة شعبة الكيمياء في جماعة ابن زهر بأكادير، وتبلغ من العمر 20 سنة، وتنحدر من مدينة الصويرة (شمال أكادير) بلقب الوصيفة الأولى، كما فازت زهرة أيت عدي (19 سنة)، التي تتابع دراستها في السنة الثانية شعبة الحقوق من مدينة الصويرة كذلك بلقب الوصيفة الثانية.

زهرة أيت عدي الوصيفة الثانية

حضرت الحفل، الذي تخللته فقرات متنوعة أمتعت الحاضرين وأدخلت الدفء إلى جو يتسم بالبرد الشديد خلال الفترة الحالية، ثلة من الفاعلين والمثقفين والفنانين الأمازيغيين في مدينة أكادير.

وشاركت في المسابقة عشر متباريات من أكادير وضواحيها، قبل أن تنسحب المتبارية رقم 3، ويتم تعويضها بالمرشحة رقم 11، وتم انتقاؤهن من بين الكثير من المترشحات بالإعتماد على معايير تتحدد في السن، حيث تتراوح أعمارهن ما بين 18 و29 سنة، وكذلك مؤهلاتهن العلمية وإتقانهن للهجة والثقافة الأمازيغة، فضلًا عن اكتسابهن لبعض المهارات في فن العيش.

سهام العزوي المتوجة باللقب

عبّرت المتوّجة سهام العزوي عن فرحتها بالفوز، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تفوز باللقب، سيما وأن المنافسة كانت شديدة مع فتيات يتمتعن بمؤهلات عالية، قبل أن تحسم المسابقة لمصلحتها.

وصرحت سهام التي كانت ترتدي لباسًا أمازيغيًا تقليديًا، خلال الحفل، أنها تطمح إلى أن تكون خير ممثلة للثقافة والتراث الأمازيغيين، مؤكدة عزمها المشاركة في العديد من الأنشطة ذات البعد الإجتماعي والإنساني إلى جانب جمعية «إشراقة أمل» خلال الأيام المقبلة.

ميس أمازيغ أثناء التتويج



وكانت لجنة التحكيم التي أشرفت على عملية اختيار المتوجة باللقب بنسبة 80 في المائة تتكون من فريدة بوعشراوي (أستاذة جامعية) والدكتور أحمد رقبي والفنانين هشام ماسين والزاهية زهري وكذا الإعلامية حادة العويج والفاعلة الجمعوية سميرة التازي، ويصوّت الجمهور بنسبة 20 في المائة فقط لاختيار ملكة جمال الأمازيغ.

خديجة إيدوكريم الوصيفة الأولى



أحيا الحفل مجموعة من الفنانين الأمازيغيين، وعلى رأسهم الفنانة فاطمة تاشتوكت، وصالح الباشا، كما عرف الحفل تكريمات لفائدة مجموعة من الفنانين.