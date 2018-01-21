موسكو: اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أن "التوجس من روسيا غير المسبوق" الذي يعاني منه الغرب تجاوز ما كان الوضع عليه خلال الحرب الباردة.

وقال في مقابلة مع نسخة صحيفة "كومرسانت" على الانترنت بعد عودته من نيويورك التي زارها الخميس والجمعة "هذا التوجس من روسيا غير مسبوق. لم نشهد ذلك حتى خلال الحرب الباردة".

وأضاف "كان هناك حينها بعض القواعد واللباقة (...) أما الآن فوضعت كل اللباقة جانبا".

وندد لافروف بما وصفها "جهودا لمعاقبة روسيا بأي وسيلة"، واصفا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده بأنها "سخيفة ولا أساس لها".

وفُرضت عقوبات على روسيا عام 2014 جراء ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية والنزاع الذي نشب في شرق أوكرانيا حيث تتهم كييف والغرب موسكو بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه.

واستبعدت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ في سابقة في تاريخ اللجنة.

وفي الولايات المتحدة، تثير قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 التي أوصلت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة عاصفة تخيم على البيت الأبيض.

