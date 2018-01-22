هيئة التفاوض السورية تؤكد زيارتها لموسكو

أعلنت هيئة التفاوض السورية المعارضة، الأحد، في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة منه، أنها قررت قبول دعوة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو اليوم الاثنين.

إيلاف: من المقرر أن تلتقي الهيئة بعدد من كبار المسؤولين، على رأسهم وزيرا الدفاع والخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي (الدوما) لحلحلة الأزمة السورية.

وأكد البيان أنه "استكمالًا للزيارات التي قامت بها الهيئة بعد جولة جنيف الثامنة لشرح نتائجها، وفِي إطار السعي إلى إيجاد حل سياسي عادل للشعب السوري واستنادًا إلى القرارات الدولية؛ تلبّي الهيئة دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيري الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان".

ولفتت الهيئة إلى أن الزيارة تهدف إلى "الوقوف على حقيقة الموقف الروسي تجاه العملية السياسية، وإمكانية التوصل إلى استراتيجية مبنية على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة في سوريا دولة ديموقراطية ذات نظام سياسي تعددي؛ دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون".

ومن المقرر أن تكون مفاوضات جنيف في فيينا بين 24 و26 من الشهر الجاري، كما إن مؤتمرًا للحوار الوطني السوري ينعقد في 29 - 30 من الشهرالجاري أيضًا في مدينة سوتشي الروسية، بعدما استبقه عقد اجتماع تحضيري خاص.

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، الذي هاجم روسيا مرارًا خلال زياراته الدولية، وسيرأس الوفد اليوم إلى موسكو، قد صرح لقناة "فرانس 24"، اليوم الأحد، بأنه لم يتسلم حتى الآن دعوة للمشاركة في مؤتمر سوتشي، مشيرًا إلى أن الهيئة حتى الآن لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالمشاركة في المؤتمر.

