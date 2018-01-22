ألمانيا تعلّق تراخيص تصدير السلاح للمغرب بِسَبَب الحرب باليمن

قرّرت الحكومة الألمانيّة وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، وهو قرار يشمل المغرب، في الوقتِ الذي كشفت مصادر روسية وجود مفاوضات مع الرباط لاقتناء منظومة "إس 400" الصاروخية من دون منح الرباط أسرار إنتاجها.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الحكومة الألمانيّة أعلنت توقيف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، التزامًا بـ"نتائج المباحثات الأوّلية"، التي جرت لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بَيْن المحافظين والاشتراكيين.

وأوضح مسؤول ألماني أن "الحكومة الألمانيّة لن تمنح من الآن فصاعدًا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدّول مادامت تُشارك في حرب اليمن".

وقال المتحدّث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، إن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليًا تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نَتائِج المباحثات الأوّلية"، التي جرت بَيْن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.

الجنرال الوراق يصرف تعويضات كبيرة لجنود خطوط التّماس

"المساء" كتبت كذلك أنه بتعليمات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملَكية، الملك محمد السّادس، وقع الجنرال دوكوردارمي (فريق أول) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملَكية، قرارًا إداريًا بالرفع من التعويضات المقدّمة إلى أفراد القوّات المسلحة الملَكية من ضباط وضباط صف وفرق المشاة ومختلف التشكيلات العسكريّة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن التعويضات التي وافق عليها الجنرال الوراق، سبقت الزيادات المُقَرِّر منحها إلى عناصر بالقوّات المسلحة الملَكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، إذ تبيّن أن الفئات المذكورة ستستفيد كذلك من الزيادة في التعويضات العائليّة، إضافة إلى التخفيض من الضرائب على الدخل، الذي ستخضع له أجورهم بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية العامّة برسم السنة الماليّة 2017.

إعفاءات تطيح بمسؤولين مركزيين بوزارة الصحة

التحق مدير الصيدلية المركزية بالدار البيضاء-برشيد بلائحة مسؤولي قطاع الصحة، الذين تم إعفاؤهم بعدما تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن مُسلسل الإعفاء مرشّح ليعصف بمدراء مركزيين بالوزارة، بعدما وضعت بعض الأسماء ضمن القائمة السوداء في انتظار الحسم في مصيرها، ما سيمهد الطرق إلى عمليّة تَغْيير واسعة على مستوى المسؤوليّات داخل الوزارة، تمهيدًا لتسليم حقيبتها إلى وزير جديد بعدما أطاح تقرير جطو بالوزير السّابق الحسين الوردي.

المصادر نفسها قالت إن تقريرًا سلّم إلى وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر عمارة، كان كافيًا للعصف بمدير الميزانية، بعدما نقل عمارة مضمونه إلى سعد الدين العثماني، من دُون أن يتّضح ما إذا كان القرار سيقف عند حدّ الإعفاء أم سيتم فتح بعض الملفّات المرتبطة بالمديرية.

وحسب المصادر نفسها فإن بَعْض الأسماء التي كانت محط جدل داخل الوزارة أصبحَت مرشحة بقوّة للمغادرة، خاصّة تِلْك كَانت تُشرف على المطبخ الدّاخلي لعدد من القرارات، والصفقات التي أثارت الكثير من الجدل.

كوهلر يبحث عن سبل إطلاق جولة خامسة من مفاوضات الصحراء

تقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، يبحث عن سبل إطلاق جولة خامسة من المفاوضات تجمع المغرب و"بوليساريو" في العاصمة الألمانية برلين، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الأخير، وهو الأمر الذي ترغب فيه الجبهة الانفصالية، ويرفضه المغرب.

أضافت الصحيفة عينها أنه تمهيدًا لذَلك قرر كوهلر نقل الاجتماع، الذي كان مبرمجًا مع قيادة جبهة البوليساريو في تندوف، إلى برلين، محددًا تاريخًا له يومي 24 و26 من الشهر الجاري.

العثماني يوقّع على ميثاق رفضه ابن كيران

الصحيفة عينها كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وقع الميثاق الذي رفضه عبد الإله ابن كيران. إذ قال العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمام المجلس الوطني للحزب، إنه يستعد لعقد اجتماع لقادة الغالبية في الأيام القليلة المقبلة، وإن هؤلاء القادة سيوقعون على ميثاق الغالبية الذي قال إنه "جاهز".

وأضافت "أخبار اليوم" أن هذا الميثاق كان جاهزًا قبل شهور، لكن الأمين العام السابق، عبد الإله ابن كيران، رفض توقيعه شخصيًا، حيث كان يفوض مثل هذه الاختصاصات إلى نائبه سليمان العمراني لرفضه الاصطفاف إلى جانب من ظلّ يرفضهم حلفاء في الحكومة.

العثماني يرفض التمديد لنحو 200 موظف كبير

أما "الصباح" فكتبت أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفض التمديد لنحو 200 موظف كبير وصلوا إلى سن التقاعد، ورغبوا في إطالة عمرهم الإداري.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة نفسها فإن العديد من الوزراء رفعوا، قبل نهاية السنة الماضية، طلبات مؤشر إليها، التمسوا فيها من رئيس الحكومة التمديد لبعض كبار الموظفين، ضمنهم مديرون بارزون، غير أنه رفض ذلك، بمبرر منح الفرصة لموظفين جدد من أجل تسلّق الدرجات، وتعويض المحالين على التقاعد وحتى لا تصاب الإدارة المغربية بمرض الشيخوخة.

ثلاثة بنوك مغربية ستخضع لافتحاص البنك الدولي

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن ثلاثة بنوك مغربية ستخضع لافتحاص البنك الدولي ابتداء من شهر مارس المقبل، عبر منظومة "غافي" للافتحاص الدولي التابعة للبنك الدولي، والتي تتخذ مدينة نيويورك مقرًا لها.

أضافت الصحيفة نفسها أن الافتحاص يدخل ضمن الإجراءات الروتينية، التي يقوم بها الصندوق لتتبع سلامة المعطيات الماليّة الواردة في سجلات بنوك الدول، بناء على طلبها الخاص، أو من خلال تقييم مجموعة من الإخباريات التي تصلها حول سلامة التعامل المالي فِيهَا.