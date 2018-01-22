إقالة رجل آلي يعمل في سوبر ماركت ببريطانيا

لندن: أقال سوبر ماركت في بريطانيا رجلا آليا كان يعمل في تنفيذ العديد من المهمات داخل المتجر، وذلك بعد أن فشل في اجتياز فترة الاختبار المهنية.

وكانت جامعة هيريوت وات طلبت من متجر "مارغيوتا" الأسكتلندي استخدام وتجربة رجل آلي، يدعى "فابيو"، وفقًا لصحيفة "تليغراف.

وتمت برمجة "فابيو" لتنفيذ العديد من المهمات في المتجر الرئيسي بمدينة إدنبره، من بينها استقبال الزبون بعبارة "مرحبًا أيها المميز" ومعانقته.

وقالت إيلينا مارغيوتا، التي تدير سلسلة من المحلات التجارية "مارغيوتا" في أسكتلندا، "كنا نعتقد أن الروبوتات ستكون إضافة كبيرة للمتجر.. حتى نظهر للعملاء أننا دائما نريد أن نقدم لهم شيئاً جديداً ومثيراً".

لكن في غضون بضعة أيام فقط، تم طرد الروبوت بعد فشله على عدة مستويات، من بينها تقديم معلومات غير مفيدة، حيث يسأله بعض الزبائن عن بضائع معينة فيعطي أجوبة عمومية كأن يسأله أحدهم في أي ركن أجد شراب الجعة، فيجيب "إنها في قسم الكحول".

كما كان يبذل جهوداً فائقة وغير موفقة لفهم طلبات المتسوقين بسبب الضجيج الموجود في المتجر.

وعقد المتجر مقارنة بين الموظفين البشريين والروبوت، فوجد أن البشر نجحوا في جذب 15 زبونًا لتجربة اللحوم، بينما تمكن "فابيو" من إقناع اثنين فقط بالتجريب.

وقالت إيلينا "لسوء الحظ لم ينجح فابيو في المهمة.. يبدو أن الناس تتجنبه".