سيدة تنجب طفلا عقب وفاتها

أنجبت سيدة في جنوب أفريقيا طفلا عقب وفاتها، حيث اكتشف العاملون في دار الجنازات جثة الطفل داخل نعش الأم البالغة من العمر 33 عاما.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على جثة الطفل حديث الولادة داخل النعش مع جثة والدته نوفميلسيو مدوي، في قرية مثايسي في جنوب أفريقيا عشية جنازتها.

وعبر مالك دار الجنازات عن شعوره والعاملين بحالة صدمة وخوف، قائلا: "أعمل في هذا المجال منذ نحو 20 عامًا، ولم يسبق لي أن شاهدت أو سمعت عن امرأة تنجب طفلا عقب وفاتها".

وتوفيت نوفميلسيو بسبب معاناتها من صعوبات في التنفس.

وفسر الأطباء الواقعة بأنه من الممكن أن يطرد الجنين من الرحم بفعل الغازات المتجمعة في جسد الأم، بجانب تدهور عضلات الجسد بعد الوفاة.