مجلس الشيوخ الاميركي يؤجل التصويت على انهاء اغلاق الحكومة الى ظهر الاثنين

واشنطن: انتهت جلسة مجلس الشيوخ الاميركي في وقت متأخر الاحد دون التوصل الى اتفاق حول اعادة فتح الحكومة، مع تأحيل الجمهوريين للتصويت على انهاء الاغلاق حتى ظهر الاثنين.

وسعى زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماككونيل لاجراء تصويت مساء الاحد، لكن زعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر اعترض على الاقتراح.

وقال شومر انه بالرغم من المفاوضات المستمرة "يتعين علينا التوصل الى اتفاق على مسار يقودنا الى الامام ويكون مقبولا من الطرفين".

وتأجيل التصويت الى ظهر الأثنين يعني ان الولايات المتحدة ستبدأ الاسبوع الجديد والكثير من مؤسسات الحكومة الاتحادية مغلقة وغير قادرة على العمل.