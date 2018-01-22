أخطاء شائعة يرتكبها متعلمو اللغة الالمانية

لندن: تعلُّم لغة اجنبية لن يكتمل من دون ارتكاب اخطاء مضحكة غير مقصودة بالطبع، وخاصة قول شيء يختلف تماماً عن المعنى المراد إيصاله. ويصح هذا على اللغة الالمانية مثلما يصح على اللغات الأخرى. أدناه بعض الالتباسات الطريفة.

1 ـ بارد أو باهت؟

إذا خرجت من البيت ذات يوم صقيعي تصطك فيه اسنانك من البرد ستقول Ich bin kalt ، معلناً دون ان تدري انك باهت. والعبارة الصحيحة هي mir ist kalt.

2 ـ كرز أم كنائس؟

حين تطلب مع القهوة قطعة من الكعك يُنصح بأن لا تطلب الكعكة بالقول

Ein Kuchen mit Kirchen بدلا ein Kuchen mit Kirschen لأنك في العبارة الثانية تطلب كعكة عليها حبات كرز وفي العبارة الأولى تطلب كعكة عليها كنائس مع كل ما يسببه ذلك من بلبلة.

3 ـ أنت بخير أم انك أفضل ما خُلق على الأرض؟

الاجابة لدى السؤال عن احوالك بعبارة ich bin gut تعني انك متغطرس ومتفوق اخلاقياً على الآخرين وصاحب مهارات عالية ونجم ساطع عموماً والصحيح هي عبارة mir geht’s gut التي تعني "أنا بخير".

4 ـ عبور الطريق أم صلب الطريق؟

كلمة Kreuz تعني "صليب" ولكن استخدامها كفعل للاشارة الى عبور الطريق سيوقعك في مطب القول بأنك تريد صلب الطريق. والصحيح لعبور الطريق هو الفعل ubergrueren.

5 ـ لذيذ أم مضحك؟

أن تمدح الطعام الذي تناولته على مائدة مضيفيك بعبارة Das Essen ist lacherlicht لن يوصل المعنى المنشود. فانت بدلا من التعبير عن الامتنان قلت لهم ان طعامهم مضحك أو حتى مثير للسخرية. والاصح استخدام الصفة lecker لإدخال السرور في قلوب مضيفيك.

6 ـ صديق أم صديقة؟

كلمة Freund بالالمانية تعني مجرد صديق أو صديق فتاة تربطها به علاقة عاطفية. ولتجنب الايحاء بوجود نيات ابعد من الصداقة البريئة الصحيح هي عبارة ein Freund von mir.

7 ـ ضباب أم روث؟

القول es gibt so viel Mist لا يعني ان هناك ضباباً كثيفاً في الجو بل ان هناك الكثير من الروث المتناثر حولنا. لذلك يُنصح بتفادي استخدام هذه الكلمة التي لها معنى آخر في الالمانية الدارجة حين تُستخدم للعنة والشتم.

8 ـ هدية أم سم؟

تقديم Gift التي تعني بالانكليزية هدية لن يُسعد مضيفيك في المانيا أو النمسا لأنها تعني بالالمانية "سم". وكلمة هدية بالالمانية هي das Geschenk.

9 ـ سقيتَ الزهور أم أكلتَ الزهور؟

ان تقول Ich habe die Blumen gegessen يعني انك أكلتَ الزهور بدلا من ان تسقيها. والصحيح لسقي الزهور وليس التهامها هي عبارة Ich habe die Blumen gegossen.

10 ـ شريحة لحم ستيك نصف استواء أو شريحة لحم ملعونة؟

ان تطلب شريحة لحم ستيك نصف استواء باستخام عبارة verdammtes Steak سيثير نظرات استغراب من النادل لأنك طلبت شريحة لحم "ملعونة". والصحيح ان تستخدم كلمة blutig لشريحة ستيك نصف استواء.

11 ـ أفضل صديق أم وحش؟

يُنصح بعدم استخدام كلمة Bestie للتعبير عن قوة العلاقة مع صديقك لأنها تعني بالالمانية "وحش" وليس "افضل صديق" كما هو قصدك. العبارة الصحيحة للقول "افضل صديق" هي mein bester Freund أو mein beste Freundin للمؤنث.

12 ـ بوابة أم أحمق؟

الكلمات ذات الصوت المتشابه يمكن ان توقع المرء في مآزق. والقول انك شاهدت der Tor سيكون قولا مهيناً لأنها تعني مشاهدة "الأحمق" في حين انك تريد القول انك رأيت البوابة. وكلمة بوابة بالالمانية هي das Tor.

اعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.at/20161217/13-mortifying-mistakes-german-learners-always-make