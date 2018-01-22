وفاة سبعة أطفال اختناقًا في منزلهم في شرق الإمارات

دبي: توفي سبعة أطفال من أسرة اماراتية واحدة اختناقا في منزلهم في الفجيرة في شرق دولة الامارات فجر الاثنين اثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسبما أعلنت شرطة الامارة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني انها تلقت بلاغا عند الساعة 05,40 بالتوقيت المحلي (04,40 ت غ) من الأم يفيد بتعرض منزلها لحريق، مشيرة الى ان أبنائها لا يزالون داخل المنزل.

وعند وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع في منطقة دبا في شمال الامارة الساحلية، عثر على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة بعدما تعرضوا للاختناق، وهم ثلاثة أبناء وأربع بنات أكبرهم 13 عاما وأصغرهم خمسة أعوام.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ان عملية جمع الادلة لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق.

وأعرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه في تويتر عن تعازيه بوفاة الاطفال السبعة الذين قال انهم ينتمون الى أسرة الصريدي الاماراتية.