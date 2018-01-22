تنبيه غير مسبوق منذ أربعة أعوام من تساقط كثيف للثلوج في طوكيو

طوكيو: أصدرت اليابان الاثنين تنبيها من تساقط كثيف للثلوج في طوكيو لأول مرة منذ أربعة أعوام، داعية السكان الى لعودة إلى منازلهم باكرا خشية حدوث حالة من الفوضى على وسائل النقل العام.

وألغيت عدة رحلات جوية محلية قادمة ومغادرة من العاصمة اليابانية جراء الثلوج فيما ألغيت كذلك رحلات قطارات.

وكثيرا ما تشهد المناطق الشمالية من اليابان تساقطا كثيفا للثلوج إلا أن طقسا كهذا يعد أمرا نادرا في طوكيو.

ومع التوقعات بزيادة كثافة الثلوج، حث رئيس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تسومورو ماتسوموتو الناس على انهاء يوم عملهم أبكر من المعتاد. وقال "سيكون هناك تساقط كثيف للثلوج هذا المساء" في طوكيو، مرجحا أن "يؤثر الثلج على النقل العام".

واكتظت "شنجوكو" أكثر محطات القطارات ازدحاما في العالم، بالركاب مع بدء فترة الذروة الليلية. واشتكى أحد مستخدمي موقع "تويتر" من استحالة الحركة في شنجوكو لشدة اكتظاظها.

ولا تصدر وكالة الأرصاد الجوية تنبيها من التساقط الكثيف للثلوج إلا عندما تكون هناك مخاوف من إمكانية تضرر الممتلكات أو تعطل حركة السير.

وقالت ساكيكو نيشيوكا من وكالة الأرصاد لفرانس برس "في طوكيو، نحذر من الثلج الكثيف إذا كنا نتوقع تراكمه لأكثر من 10 سنتيمترات في غضون 12 ساعة".

وعندما صدر آخر تنبيه من هذا النوع في شباط/فبراير 2014، شهدت طوكيو تراكم 27 سم من الثلوج.

وأثار التنبيه سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان حيث أشار أحدهم إلى أن "النقل العام شل بسبب هذا الثلج القليل في طوكيو ولا يمكن للكثير من الناس العودة إلى منازلهم".

وأضاف "يعيش الناس في اساهيكاوا (شمالا) وكأنه لا وجود للثلج".

