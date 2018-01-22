طرد نواب عرب إسرائيليين من الكنيست قبل بدء خطاب بنس

القدس: طرد نواب عرب إسرائيليون من الكنيست الإسرائيلي الاثنين قبل لحظات من بدء نائب الرئيس الاميركي مايك بنس خطابه، بعد احتجاجهم.

ووسط تصفيق نواب الكنيست الإسرائيليين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لصعود بنس على المنصة، طرد حراس إسرائيليون النواب العرب وهم من القائمة المشتركة، وقاموا باخراجهم بالقوة.

وقالت عضو الكنيست العربية عايدة توما من القائمة العربية المشتركة ممثلة فيها عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لوكالة فرانس "عندما بدأ مايك بنس بالحديث قمنا النواب العرب من القائمة المشتركة بشكل تظاهري. البعض حمل صورا لمدينة القدس كتب عليها القدس عاصمة فلسطين، وقام حرس الكنيست بدفعنا نحو الخارج بقوة، وقاموا بتمزيق الصور وطردنا".

وأكدت عايدة توما "كان لدينا رسالة، من المهم ارسالها وهي ليس هناك اي احتفال بوجود بنس، وانه هناك جمهور في إسرائيل يرفض ان يستقبله بحفاوة وان وجوده خطر".

ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وقتل عدد من عرب إسرائيل في سوريا خلال مشاركتهم في المعارك الى جانب التنظيمات الجهادية، بحسب الامن الإسرائيلي.

