مقتل تسعة يمنيين بينهم صحافي في قصف للحوثيين على عرض عسكري

عدن: قتل خمسة مدنيين يمنيين بينهم مصور صحافي وأربعة عسكريين اثر سقوط صواريخ أطلقها المتمردون الحوثيون الاثنين على عرض عسكري لمناسبة افتتاح مقر أمني جديد في تعز جنوب غرب اليمن، حسبما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في السلطة المعترف بها ان "مليشيات الحوثي أطلقت ستة صواريخ كاتيوشا" أثناء تدشين قوات الامن العام مقرا تدريبيا في تعز بحضور نائب وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها اللواء علي ناصر لخشع الى جانب عشرات المواطنين.

وذكر ان القصف أسفر عن مقتل المصور الصحافي لقناة "بلقيس" الفضائية اليمنية محمد القدسي، واربعة مدنيين آخرين بينهم امرأة وطفل، وأربعة عسكريين في صفوف القوات الحكومية.

وأكدت القناة على موقعها مقتل المصور أثناء عمله على تغطية العرض العسكري.

وتعز، المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن، تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، لكنها مطوقة من قبل المتمردين الحوثيين.

