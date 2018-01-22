رام الله: انتقد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين الخطاب الذي القاه نائب الرئيس الاميركي مايك بنس امام البرلمان الاسرائيلي، واصفا اياه ب "التبشيري" الذي يشكل "هدية للمتطرفين".

وقال عريقات في بيان ان "خطاب بنس التبشيري هو هدية للمتطرفين، ويثبت ان الادارة الاميركية جزء من المشكلة بدلا من الحل".

وأضاف عريقات ان رسالة بنس "واضحة: قوموا بخرق القانون والقرارات الدولية وستقوم الولايات المتحدة بمكافأتكم".

وكان بنس تعهد في خطابه امام الكنيست بأن السفارة الاميركية في القدس ستفتح ابوابها قبل حلول نهاية العام المقبل بموجب قرار نقلها الشهر الماضي بعد اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالمدينة المقدسة، عاصمة لاسرائيل.

وقال بنس "القدس عاصمة اسرائيل، ولهذا وجه الرئيس ترمب تعليماته لوزارة الخارجية للبدء فورا بالتحضيرات لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس" وسط تصفيق الحضور.

وحث بنس في خطابه ايضا المسؤولين الفلسطينيين على العودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل.

واسرائيل هي المحطة الاخيرة لبنس في أول جولة شرق اوسطية له شملت مصر والاردن ايضا. وقرر الفلسطينيون مقاطعة زيارة المسؤول الاميركي وعدم الاجتماع معه، احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل.

وكان الفلسطينيون أعلنوا بعد قرار ترمب رفضهم للوساطة الاميركية في عملية السلام.

وأثار قرار ترمب سلسلة تظاهرات احتجاجية ومواجهات في الاراضي الفلسطينية تسببت بمقتل 18 فلسطينيا. كما قتل مستوطن اسرائيلي خلال هذه الفترة من دون ان يتضح بعد ما اذا كان قتل المستوطن على علاقة بالاحتجاج على الموقف الاميركي.