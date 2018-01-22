دعوة لإعلان حكومة حرب واعتبار مأرب عاصمة مؤقتة لليمن

دعت حركة سياسية يمنية إلى إعلان حكومة حرب في البلاد وجعل مأرب عاصمة مؤقتة للدولة يمارس منها الرئيس اليمني وحكومته سلطاتهم ورفضت انفصال الجنوب واعتبرت أن وديعة السعودية في البنك المركزي أنقذت الريال اليمني من الانهيار.

إيلاف من لندن: أشار رئيس حركة "معا من أجل يمن أفضل" الناشطة في داخل اليمن وخارجه همدان الهمداني في تصريح لـ"إيلاف" الاثنين عن آخر التطورات على الساحة اليمنية إلى أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات على سقوط صنعاء عاصمة الدولة اليمنية وإعلان السعودية بقيادة التحالف انطلاق عاصفة الحزم فعاصفة الأمل والتي أسهمت بتحرير الكثير من المناطق خاصة في الجنوب اليمني ومع الإعلان عن قرب تحرير الحديدة ومنها إلى صنعاء يأتي إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي من تهديد صريح لحكومة الشرعية.

وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني قد اعتبر أمس أن تواجد أي قوى شمالية في الجنوب بمثابة احتلال ورفض محاولات عقد جلسات البرلمان في عدن أو في أي منطقة جنوبية وطالب باتخاذ موقف حاسم وحازم مما اسماه "عبث الشرعية" في الجنوب.

دعوة لمأرب عاصمة مؤقتة

وشدد الهمداني على أن الوقت ازاء هذه التطورات قد حان لإعلان مأرب كعاصمة مؤقتة لليمن إلى حين استكمال البنية التحتية لتكون العاصمة السياسية الدائمة لدولة اليمن المتحدة.

وأكد أن ظروف اليمن الحالي تستدعي ضرورة عودة الرئيس عبدربه منصور هادي و جميع أفراد حكومته لممارسة مهامهم من مأرب و إعادة ترتيب توزيع القوات المسلحة والأمن وتحقيق الاستقرار للمناطق المحررة والاستمرار في خوض معارك تحرير بقية المناطق بوتيرة أقوى مع المحافظة على سلامة المدنيين في مناطق الحرب وإدخال رجال المقاومة في الجيش الوطني بكامل الحقوق والمميزات التي يحصل عليها أفراد القوات المسلحة والجيش واعتبار أي مجموعات مسلحة خارج مظلة القوات المسلحة والأمن بأنها ميليشيات خارجة على القانون وتعرض اتباعها للملاحقة القانونية.

إعادة هيكلة المناصب الوزارية

وقال الهمداني إنه مع إطلاق الميزانية العامة للدولة وبسبب العجز المالكي الكبير الذي تعانيه البلاد نتيجة الحرب والفساد المستشري فمن الحلول لهذا الوضع أن تعلن الحكومة عن إعادة هيكلة المناصب الوزارية بالاستغناء عن الوزارات والهيئات والمؤسسات غير الفاعلة في دولة تخوض حربا مكلفة و طويلة.

وشدد على ضرورة أعلان حكومة حرب لوزارات سيادية خالصة وإعادة هيكلة جميع السفارات والقنصليات والتمثيل الدبلوماسي في الخارج القضاء على الفساد في حكومة الشرعية للمساهمة في سرعة إنهاء الحرب بالانتصار على الميليشيات الحوثية الإيرانية.

السعودية منعت الريال اليمني من الانهيار

ونوه الهمداني إلى انه للحفاظ على سعر الريال اليمني فقد قدمت السعودية مشكورة 2 مليار دولار بالإضافة لمليار دولار قبل ذلك وديعة في البنك المركزي اليمني لمنع الريال اليمني من الانهيار.. مشيرًا إلى اهمية استثناء السعودية ولو مؤقتا اليمنيين المقيمين فيها من الرسوم التى فرضتها على المقيمين الاخرين وذلك حتى تنتهي الحرب في البلاد ويكون لهم الخيار بين البقاء و دفع الرسوم المقررة أو المغادرة شاكرين للسعودية ماقدمته لليمن واليمنيين وقال "كنا ننتظر من حكومة الشرعية اليمنية أن تقدم هذا الطلب علانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولكن للأسف فأنها تتأخر دائما عن اتخاذ الاجراءات التي تصب في صالح اليمنيين في الداخل و الخارج.

التزام بوحدة وسلامة اليمن ورفض تقسيمها

وأكد الهمداني ضرورة إعلان التحالف العربي ‏ألتزامه بوحدة وسلامة الأراضي اليمنية وان من يروج لفكرة تقسيم اليمن فهو يساهم في دعم الحوثيين وترويج افكارهم.

وفي وقت سابق اليوم اقراء وزراء خارجية التحالف العربي بالرياض إجراءات جديدة لتسهيل وصول المساعدات إلى اليمن عبر إطلاق عملية إنسانية شاملة تتضمن عدة مبادرات. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماع إن خطة التحالف العربي ضخمة وشاملة، حيث ستدعم اليمن بمبلغ يتجاوز المليار دولار.

ومن جهته أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري عن إنشاء مركز يطلق عليه اسم "إسناد" ويتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن.