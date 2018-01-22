اتقن هذه اللغات لإيجاد فرصة عمل في فرنسا

باريس: يبدو أن الانكليزية ليست اللغة الأجنبية الوحيدة التي يحتاجها الفرنسي لزيادة فرص عثوره على عمل.

وفي حين أن الانكليزية هي أول اللغات التي يطلبها أرباب العمل في فرنسا من المتقدمين على وظيفة فانها ليست الوحيدة التي تستحق تعلمها، كما كشفت دراسة جديدة.

واظهر تحليل الاعلانات عن شواغر ان زهاء 891226 اعلاناً خلال العامين الماضيين كانت تطلب متقدمين يتقنون الانكليزية رغم ان بريطانيا والولايات المتحدة لا تشكلان إلا 11.8 في المئة من علاقات فرنسا التجارية.



وبعد الانكليزية جاءت اللغة الألمانية في 72560 اعلاناً تطلب ان يجيد المتقدم لغة غوته وآينشتاين وميركل.



وألمانيا هي اكبر شركاء فرنسا التجاريين بنسبة 16.8 في المئة من تجارة فرنسا الخارجية.

وبعد الانكليزية والألمانية جاءت بالمرتبة الثالثة اللغة الاسبانية في 56380 اعلاناً عن شواغر تطلب من المتقدم ان يكون قادراً على التكلم بلغة سرفانتس وخوليو ايغليسياس. وتساهم اسبانيا بنسبة 6.4 في المئة من تجارة فرنسا الخارجية.

وبعد هذه اللغات الثلاث تأتي الايطالية رابعة في 11500 اعلان عن شواغر تطلب من المتقدم ان يجيد الايطالية الى جانب الفرنسية. وكانت العديد من الوظائف التي تتطلب استخدام اللغة الايطالية في مجال المبيعات والقطاع المالي.

وجاءت اللغة العربية بالمركز الخامس بعد الايطالية في 6383 إعلاناً عن شواغر تطلب من المتقدم ان يتكلم العربية بطلاقة رغم عدم وجود شريك تجاري كبير لفرنسا بين البلدان الناطقة بالعربية.

وتكتمل قائمة اللغات العشر الأولى المطلوبة لتحسين فرص العمل في فرنسا باللغات الهولندية والصينية والبرتغالية والروسية واليابانية.

وتبين هذه الأرقام الأفضلية التي يوفرها تعلم الانكليزية للمهنيين الشباب لدى البحث عن فرصة عمل في فرنسا. واظهر استطلاع ان ثلث العمال الفرنسيين قالوا ان عدم معرفتهم الانكليزية كلفهم فرص عمل.

ويعتقد نحو ثلث الفرنسيين من سائر الفئات العمرية ان حاجز اللغة عرقل قدرتهم على ارتقاء السلم الوظيفي.

وكانت هذه النسبة حتى أعلى من الثلث بين الفئة العمرية من 20 الى 45 سنة حيث قال 55 في المئة انهم يشعرون ان عدم امتلاكهم مهارات لغوية يعني تفويت فرصة لرفع مستواهم المهني.

ويعتبر الفرنسيون من الشعوب التي تعرف الانكليزية بدرجة متوسطة مثل الكوريين الجنوبيين والاندونيسيين والبلغار والايطاليين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.thelocal.fr/20171212/these-are-the-most-important-languages-for-the-french-jobs-market







