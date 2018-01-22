العاهل المغربي يعيّن خمسة وزراء جددًا

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم خمسة وزراء، بينهم 4 سياسيين، والخامس قادم من عالم الاستشارة والمال والأعمال.

إيلاف من الرباط: عيّن العاهل المغربي الوزراء الجدد في إطار ترميم حكومة سعد الدين العثماني عقب إعفائه لأربعة وزراء في سياق ما أضحى يعرف بـ"الزلزال السياسي" الذي أحدثه الملك محمد السادس على أثر غضبته من تعثر مشاريع تنموية في منطقة الحسيمة (شمال المغرب). أما الوزارة الرابعة فتم إحداثها كفرع لوزارة الخارجية والتعاون، متخصص في التعاون الأفريقي.

في هذا السياق، عيّن العاهل المغربي وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية، خلفًا للوزيرين اللذين ضربهما "الزلزال السياسي".

وعيّن أنس الدكالي، المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات (أنابيك)، وزيرًا للصحة خلفًا للحسين الوردي. كما عيّن عبد الأحد الفاسي الفهري، مدير الدراسات والتعاون في المعهد العالي للإدارة بالرباط، وزيرًا للسكنى والتعمير وسياسة المدينة خلفًا لنبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب.

العاهل المغربي في صورة تذكارية مع وزراء حكومة سعد الدين العثماني

أما حزب الحركة الشعبية، فاسترجع الحقيبتين الوزاريتين اللتين خسرهما في السياق نفسه، إذ عيّن العاهل المغربي سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس، وزيرًا للتربية الوطنية (الحركة الشعبية) بدلًا من محمد حصاد، وعيّن محمد غراس كاتبًا للدولة ( وزير دولة) في التكوين المهني خلفًا للعربي بن الشيخ.

فيما الوزارة الجديدة التي سبق للعاهل المغربي أن أعلن عنها، والتي ستتولى تدبير علاقات التعاون مع أفريقيا، فأسندها الملك محمد السادس إلى رجل الأعمال محسن جزولي، بتعيينه وزيرًا منتدبًا لدى وزير الخارجية مكلفًا التعاون مع أفريقيا.

وبرز اسم جزولي في عالم الاستشارة منذ تأسيسه في 2005 لشركة فاليانس، التي استطاعت أن تفرض نفسها خارج حدود المغرب، وأن تتألق على الخصوص بفضل مخططها التنموي في أفريقيا، حيث واكبت توسع الشركات والاستثمارات المغربية في القارة السمراء.