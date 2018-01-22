ملك المغرب يعيّن 3 مدراء جدد في وزارة الخارجية

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري اليوم في الرباط ثلاثة مدراء جدد في وزارة الخارجية.

إيلاف من الرباط: يتعلق الامر بالسفير فؤاد يزوغ، الذي عُيّن على رأس المديرية العامة للعلاقات الثنائية، وسبق له أن كان سفيرًا في الأرجنتين، والرجل الثاني في سفارة مدريد أيام السفير عمر عزيمان وقبله، وقنصلًا عامًا في إشبيلية، ومديرًا لإدارة التواصل والعلاقات العامة في الوزارة، كما شغل مديرًا لمديرية الشؤون الأميركية.

أما المدير الثاني، فهو أنس خالص، الذي عيّن على رأس مديرية البروتوكول والتشريفات في الخارجية، وسبق له أن كان سفيرًا في إيرلندا، وقنصلًا عامًا في لندن.

السفير أنس خالص

تجدر الإشارة إلى أن خالص من رفاق الفصل الدراسي للعاهل المغربي أيام كان وليًا للعهد.

أما المدير الثالث فهو عبد القادر الأنصاري، الذي عيّن على رأس مديرية الشؤون الآسيوية. وسبق له أن كان سفيرًا في اليونان، كما سبق له أن شغل منصب المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعمل كرجل ثان في سفارة المغرب بالجزائر.