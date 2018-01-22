الجيش التركي يعلن مقتل احد جنوده على الحدود مع سوريا

انقرة: اعلن الجيش التركي مساء الاثنين مقتل اول جنوده في اليوم الثالث للهجوم الذي يشنه على اهداف كردية في شمال سوريا.

وافاد الجيش في بيان ان "احد جنودنا الابطال سقط شهيدا خلال اشتباكات" مع مسلحين اكراد من وحدات حماية الشعب في جنوب شرق مدينة غلبابا الحدودية التركية في منطقة كيليس.

وكان الجيش التركي بدأ السبت عملية "غصن الزيتون" في ثاني تدخل رئيسي في الحرب الاهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

وتهدف العملية التي تشارك فيها طائرات حربية تركية ومدفعية وتتضمن هجوما بريا كبيرا يضم مقاتلي المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، إلى القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب فرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية.

وكانت انقرة شنت أول هجوم في سوريا بعنوان "درع الفرات" بين آب/اغسطس 2016 وآذار/مارس 2017، ضد الجهاديين ووحدات حماية الشعب الكردية في منطقة شرق عفرين.

يشار الى ان 72 جنديا تركيا قتلوا خلال العملية الاولى.