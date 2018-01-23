أوروبا تستعد لأسوأ موجة هجرة عبر المغرب

دقت مصادر أوروبية ناقوس الخطر من موجة هجرة غير مسبوقة تهدِّد بلدان القارّة هذا العام عبر المغرب، بعدما توقعت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدودِ وخفر السّواحل المعروفة بـ"فرونتكس"، زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا عبر البحر خلال العام الحالي، حيث تضاعف عددهم خلال 2017، مشيرة إلى وصول 23 ألف شخص إلى إسبانيا عبر المغرب والجزائر في العام الماضي، مقابل 11 ألفًا في 2016.

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن مُعطيات لمنظمة "إبطساس" الإسبانية تشير إلى غرق ما يناهز 539 مهاجرًا أفريقيًا خلال سنة 2017، أثناء محاولات لعبور مضيق جبل طارق. وتمكّنت السلطات الإسبانية، أول أمس الأحد، من إنقاذ 88 مهاجرًا أفريقيًا، فيما لَقِي آخران مصرعهما، جرّاء تحطّم قارب في عرض مضيق جَبَل طارق.

الاستماع إلى صَاحِب شركة "الأوكسجين المغشوش"

بعد التحقيق الداخلي الذي فتحته وزارة الصحة، والبحث القضائي الذي أمر به الوكيل العام للملك (النائب العام) باستئنافية طنجة، حول ما باتت تُعرف بفضيحة "الأوكسجين المغشوش"، دخلت الجمعيّة الوطنية لمحاربة الفساد على خط الملف، وتقدّمت بشكوى في الموضوع، تحت رقم 401/3101/18، تضمّنت اتهامات خطيرة إلى الشركة الموزعة لأجهزة الأوكسجين المعنيّة، وللمصحات التي تستعملها بتعريض حياة المرضى للخطر.

وكتبت "المساء" أنه في اخر تطوّر في الملف أمر النائب العام الشرطة القضائية بالاستماع إلى صَاحِب الشركة المتهمة بتعريض حَيَاة المواطنين للخطر.

وجوابًا على الاتهامات الموجّهة ضده، أوضح صَاحِب ومدير "الشركة المغربية مدي تكنيك، ش.م.م."، موضوع الشكاوى، في تصريح لـ"المساء"، أن شركته هي ضحيّة تصفية حسابات تحركها شركات منافسة، مؤكدًا أن منتوجاته لم يسبق لها أن تسبّبت في أية مضاعفات صحية للمرضى بالعديد من المصحات التي استعملتها في السابق، أو التي لا تزال تشتغل بها حاليًا، مثل مصحة "البوغاز" ومصحة "بنيس" الموجودتين معًا في مدينة طنجة (شمال).

الفرقة الوطنية للدرك تستدعي جنودًا لهم علاقة بشبكة "الكومندان"

الصحيفة عينها كتبت أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، استدعت عناصر جديدة في شبكة التهريب الدولي للمخدرات، بعد الاستماع إلى مسؤول عسكري برتبة "كومندان" برفقة سبعة عناصر من القوّات المساعدة وأربعة مدنيين، متلبسين بحيازة 23 مليونًا، وحجز سيارتين رباعيتي الدفع كانتا بحوزة الأشخاص المدنيين الأربعة المعتقلين برفقة مجموعة من القوّات المساعدة.

"المساء" ذكرت أن التحقيقات الأوّلية كشفت تورّط عناصر جديدة من القوّات المساعدة، كانوا يعملون وسطاء بقصد تقديم رشاوى في وقت سابق، إذ حاولوا إرشاء عناصر الدرك بـ 10 آلاف دولار لتسهيل مرور شحنة من المخدّرات، كما عملوا على استقطاب عناصر من الدرك للعمل ضمن الشبكة الدولية لتهريب المخدّرات.

وتم اعتقال بارون مخدرات ذكر اسمه أثناء التحقيقات الأوّلية، إذ حسب مصادر "المساء" أدلى الكومندان بأسماء عدد من بارونات المخدّرات، الذين يعمل مَعَهُم في التهريب الدولي للشيرا نحو إسبانيا، فِيمَا نفى معرفته بمسؤولين آخرين يتعامل معهم في البحريّة الملَكية.

جندي أمام المحكمة العسكرية بِسَبَب رسالة "داعشية"

في موضوع ذي صلة، كتبت "الصباح" أن جنديًا يتحدر من الخميسات (وسط) سيمثل أمام المحكمة العسكرية بالرباط، في الأيام القليلة المقبلة، بعدما بعث برسائل داعشية إلى رئيسه برتبة "عقيد" عبر الهاتف، بقصد ترهيبه.

وأضافت الصحيفة نفسها أن المحكمة وجّهت إليه تهمًا تتعلق بإهانة رئيسه أثناء أداء مهامه ومخالفة الضوابط العسكرية، بعدما خلفت الرسائل الترهيبية حالة استنفار أمني داخل ثكنة للجيش في إقليم خريبكة (وسط).

ابن كيران يمارس التحكيم في المنازعات داخل حزبه

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الأحداث المغربية" أن عبد الإله ابن كيران صار يمارس وظيفة التحكيم والاستشارة في المنازعات، التي تقع بين قيادات حزب العدالة والتنمية، بالرغم من عدم تقلده أي مسؤولية في قيادة الحزب، باستثناء عضويته في المجلس الوطني للحزب.

أضافت الصحيفة عينها أن خلافًا حصل بين عبد الحق بلعربي والأمانة العامة بشأن تعيين عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل، في منصب أمين مال الحزب، بعدما رفض بلعربي تعيين زميله في المنصب، مخيرًا القيادة بين قبول موقفه أو تقديم الاستقالة.

وأوضحت "الأحداث المغربية" أن العثماني ونائبه سليمان العمراني لم يجدا بدًا من استشارة ابن كيران في هذه النازلة.

وفاة أفريقية سقطت من شرفة شقة بمراكش

أما "الأخبار" فكتبت أن مهاجرة من دول جنوب الصحراء لقيت حتفها في غرفة الإنعاش في مستشفى الرازي، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بعد سقوطها من شرفة إحدى الشقق بعمارة سكنية في حي مبروكة في مقاطعة جليز.

ونسبة إلى مصادر "الأخبار" فإن المهاجرة الأفريقية، وهي من جنسية غينية، كانت برفقة مغربي داخل الشقة يعاقران الخمر ويمارسان الجنس قبل أن يدخلا في خلاف، انتهى بسقوط الضحية من شرفة الشقة.

شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات مصرفية، حيث أوضحت مصادر الصحيفة أن بنوكًا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة.

وأضافت الصحيفة نفسها أن هذه البلاغات ترجع إلى 12 مؤسسة مصرفية سارعت إلى الإبلاغ عن الأمر، بعدما لاحظت وجود عمليات مريبة في الحسابات المصرفية المعنية، إذ تبيّن لها أن هناك عمليات سحب وتحويل في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات.