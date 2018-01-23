GMT 4:12 2018 الثلائاء 23 يناير GMT 4:33 2018 الثلائاء 23 يناير  :آخر تحديث
قلق من مواصلة تركيا القتال حتى منبج

مسؤولون من البنتاغون في أنقرة لبحث عملية عفرين

صحافيو إيلاف
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واشنطن: قال الميجر أدريان رانكين المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن مسؤولين في الوزارة موجودون حاليا في أنقرة ضمن وفد أميركي لبحث القضايا الأمنية ومنها الوضع في عفرين.

يأتي ذلك في وقت أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم في أن تنفذ أنقرة تهديداتها بمواصلة القتال حتى منبج التي تنشر فيها الولايات المتحدة عددا من جنودها في المدينة وحولها، ما يثير نشوب صراع بين القوات المتحالفة مع تركيا والولايات المتحدة.

وكانت رئاسة الأركان التركية، أعلنت السبت، "انطلاق عملية غصن الزيتون بهدف إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا مع سوريا".

وشددت، في بيان، على أن العملية "تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتقافية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.


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