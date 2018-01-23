مقتل 22 شخصا بالاكوادور جراء انفلونزا اتش 1 ان 1

كيتو: اعلن نائب وزير الصحة في الاكوادور كارلوس دوران الاثنين ان وباء انفلونزا اتش 1 ان 1 ادى الى مقتل 22 شخصا في هذا البلد حيث تم الابلاغ عن حوالى 500 اصابة.

وقال نائب الوزير في مؤتمر صحافي انه في الفترة الممتدة بين 19 نوفمبر و20 يناير "كانت لدينا 23 حالة وفاة بسبب فيروس الانفلونزا، 22 منها سببها فيروس اتش 1 ان 1".

وكانت الوفاة الاخرى ناجمة عن فيروس اتش 3 ان 2 الذي أُطلق عليه اسم "الانفلونزا الاسترالية" بسبب اصله.

وقد تركزت 80% من الحالات في مقاطعة بيشينتشا، في محيط العاصمة كيتو.

وقد خططت السلطات لتوزيع 3،9 مليون لقاح في البلاد.

وقد تم الكشف عن فيروس اتش 1 ان 1 للمرة الاولى في الاكوادور في العام 2009.