انسحاب عارضة أزياء محجبة من حملة لوريال الدعائية

لندن: أعلنت عارضة الأزياء المحجبة أمينة خان انسحابها من حملة دعائية اطلقتها شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل، بعد اتهام تغريدات نشرتها خان على تويتر عام 2014 بالعداء لاسرائيل.

وكتبت خان في حسابها على موقع انستاغرام انها قررت الانسحاب من الحملة لأن ما يجري من لغط بالارتباط مع الحملة ينال من رسالتها الايجابية والجامعة التي تريد إيصالها.

واتُهمت خان بالتعبير عن مواقف معادية لاسرائيل في تغريدات تعود الى عام 2014، وقالت في اعلان انسحابها انها حذفت هذه التغريدات لأنها "لا تمثل رسالة التناغم" التي تؤمن بها. واعتذرت عن أي أذى سببته هذه التغريدات.

A post shared by Amena (@amenaofficial) on Jan 22, 2018 at 4:24am PST

وكانت خان تحمست لدورها في حملة لوريال بوصفها أول محجبة تشارك في اعلان شركة كبرى للعناية بالشعر. ونقلت عنها بي بي سي القول "انها منصة لاصوات متنوعة ونساء لا يشملهن القالب الضيق جداً للجمال".

وقال متحدث باسم لوريال إن الشركة نُبهت مؤخراً الى سلسلة تغريدات نشرتها في عام 2014 أمينة خان التي ظهرت في حملة اعلانية في بريطانيا "ونحن نقدر اعتذار أمينة عن محتوى هذه التغريدات، وما سببته من اساءة ونتفق مع قرارها الانسحاب من الحملة".

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "تايم". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://time.com/5113758/loreal-hijab-model-amena-khan-steps-down-backlash-tweets/