العاهل المغربي يستقبل عددًا من السفراء الأجانب

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء في القصر الملكي في الدار البيضاء، عددًا من السفراء الأجانب، الذين قدموا إليه أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

إيلاف من الرباط: يتعلق الأمر بـ: زاكاليا كوطي، سفير بوركينا فاسو، وعز الدين سعيد أحمد الأصبحي، سفير اليمن، وأدا ساليسو، سفير النيجر، وعبد الكريم هاشم مصطفى، سفير العراق، وطاكوجي هاناطاني، سفير اليابان، وألاسانا إس. تي. جامح، سفير غامبيا، وطوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وبيرينينسي أبيغايل أوين -جونز، سفيرة أستراليا، وستيفان موحامادو داوني ياكوبو، سفير غانا.

إضافة إلى كل من بابا غاربا، سفير نيجيريا الاتحادية، ولي لي، سفير جمهورية الصين الشعبية، وغوتز شميدت -بريمه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومارك ترينتيسو، سفير مملكة بلجيكا، وجاسنا ميليتا، سفيرة كرواتيا، وميريثي نيرغارد، سفيرة مملكة النروج، وباربارا بريغاتو، سفيرة إيطاليا، وكلوديا وييدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي، وأشرف إبراهيم أحمد إبراهيم سفير مصر، وحازم عصام الخطيب التميمي، سفير الاْردن، وجمال عبد اللطيف صالح الشوبكي، سفير فلسطين، وأسطاناه بانو بينتي اشري عبد العزيز، سفيرة ماليزيا، وريشليو أ. ويليامز، سفير ليبيريا.

حضر هذا الاستقبال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف التعاون الأفريقي محسن الجزولي، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.