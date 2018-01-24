ترمب سيبلغ أردوغان قلق واشنطن إزاء الهجوم التركي في سوريا

واشنطن: سيجري الرئيس الاميركي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب اردوغان توقع مسؤولون الثلاثاء ان يعبّر خلاله عن عدم ارتياح الولايات المتحدة ازاء الهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وأكد مسؤول كبير في الادارة الاميركية ما كانت اوردته تقارير بان اتصالا هاتفيا سيجري الاربعاء بين ترمب واردوغان قائلا "من المرجح ان يتحادثا قريبا".

ودعت الولايات المتحدة تركيا الى ضبط النفس بعدما شن الجيش التركي هجوما ضد وحدات حماية الشعب الكردية المكون الابرز لقوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة اميركيا وتحارب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال مسؤول اميركي آخر ان الحكومة الاميركية ومجلس الامن الدولي "قلقان حيال الاوضاع". وقال المسؤول "نحن نستمع الى الهواجس الامنية المشروعة لتركيا ونأخذها على محمل الجد"، مضيفا ان العملية تنتقص من "جهود محاربة تنظيم الدولة الاسلامية".

واضاف المسؤول الاخر "ندعو تركيا الى ضبط النفس في عملياتها العسكرية وفي خطابها والحرص على أن تكون عملياتها محدودة من حيث مداها ومدتها".

