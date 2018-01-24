22 قتيلًا في انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي

بنغازي: قتل 22 شخصا على الاقل واصيب نحو عشرون اخرون مساء السبت في انفجار سيارتين مفخختين امام احد المساجد وسط مدينة بنغازي في شرق ليبيا، بحسب حصيلة جديدة اوردها مصدر طبي.

تقتصر هذه الحصيلة على الضحايا الذين تم ادخالهم الى مستشفى الجلاء في بنغازي، بحسب ما اوضحت فاديا البرغثي المتحدثة باسم المستشفى، مشيرة الى ان حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وكانت البرغثي تحدثت في وقت سابق عن "حصيلة موقتة من 43 ضحية" بينهم تسعة قتلى على الاقل. واوضح مصدر امني ان سيارة مفخخة انفجرت امام مسجد في حي السليماني وسط بنغازي اثناء خروج المصلين.

تابع ان سيارة ثانية مفخخة انفجرت بعد نصف ساعة في المنطقة عينها موقعة قتلى في صفوف قوات الامن والمدنيين. ومن المعروف أن هذا المسجد معقل للجماعات السلفية التي قاتلت الجهاديين في بنغازي الى جانب قوات الرجل القوي في شرق ليبيا، الفريق خليفة حفتر.

يذكر ان ليبيا غارقة في حال من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت نظام معمر القذافي عام 2011. وبنغازي التي كانت معقل الثورة اصبحت معقلا للجماعات الجهادية. وشهدت المدينة اعمال عنف استهدفت خصوصا الدبلوماسيين وقوات الأمن.

