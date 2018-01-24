ترامب دعا ماكرون إلى زيارة البيت الابيض

واشنطن: وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب دعوة الى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لزيارة البيت الابيض خلال هذا العام، بحسب ما اكد مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

واوضح المصدر نفسه ان تاريخ هذا الزيارة لم يحدد بعد. وستكون زيارة ماكرون اول "زيارة دولة" في عهد ترمب منذ وصوله الى السلطة قبل عام.

الرئيسان اللذان سبق ان اجتمعا مرات عدة، تربطهما علاقات جيدة على الرغم من الخلافات الكثيرة وخاصة ما يتعلق بمسألة المناخ.

فالرئيس الفرنسي الذي كان اعرب عن اسفه لقرار نظيره الاميركي الخروج من اتفاق باريس للمناخ، ابدى صراحة امله في ان يغيّر "صديقه" ترامب موقفه في الاشهر او السنوات المقبلة. وكان ماكرون اعد استقبالا كبيرا لترمب في باريس في الرابع عشر من يوليو 2017.