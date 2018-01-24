عشر صور للفضاء تنسيك هموم الأرض

رحلات الاستكشاف الفضائية ومخططات رواد الفضاء للمشي خارج المحطة الفضائية لا تتأثر بإغلاق حكومي أميركي. فالعلم بلا حدود.. وبلا قيود.

إيلاف: في عام 2013، استمر إغلاق حكومة الولايات المتحدة 16 يومًا. لكن هذه المرة استمر ثلاثة أيام فقط، تخللها يوما السبت والأحد، عطلة نهاية الأسبوع. من المؤسسات الفيدرالية التي تأثرت بالإغلاق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

ينخفض عدد العاملين في مراكز "ناسا" الفضائية الكبيرة في مثل هذه الإغلاقات من الآلاف إلى المئات، مع ما يسببه ذلك من بلبلة وتعقيدات. هذا في وكالة حكومية واحدة فحسب.

أدناه عشر صور نُشرت لمساعدة الأميركيين على نسيان همومهم، والتطلع إلى السماء... إلى المستقبل:

1 - رواد فضاء على متن المحطة الفضائية الدولية يستعدون للمشي في الفضاء. لو استمر الإغلاق الحكومي لما تأثرت خططهم، لكن ما كانت "ناسا" لتستطيع نقل هذا الحدث تلفزيونيًا إلى المشاهدين في العالم.



2 - المحطة الفضائية على خلفية الكرة الأرضية ليلًا، بعد التحام المركبتين "سويوز" و"بروغريس" على جانبيها.



3 - قبل أيام على الإغلاق، تعاونت "ناسا" والبحرية الأميركية للتدريب على انتشال مركبة "أوريون" الفضائية بعيد عودتها إلى الأرض في المستقبل.



4 - من المقرر أن يحمل الصاروخ العملاق "سبايس لونش سيستم" المركبة الفضائية "أوريون". وخلال انطلاق الصاروخ، تُرش آلاف الغالونات من الماء على المنصة لتبريدها.



5 - مع صعود الرحلات الفضائية التجارية، يزداد تعاون شركات مثل "سبايس أكس" مع "ناسا". في الصورة صاروخ "فالكون" الذي تستخدم هذه الشركة قواعد "ناسا" لاختباره.



6 - استمرت المركبة الفضائية "كيوريوسيتي" في أداء عملها على سطح المريخ خلال الإغلاق الحكومي في عام 2013، وفي الإغلاق الأخير أيضًا.



7 - قبل أيام على الإغلاق الأخير، أُنزل المسبار "باركر سولار" في غرفة حرارية مفرغة في مركز غودارد للتحليقات الفضائية التابع لناسا، حيث يبقى سبعة أسابيع في ظروف قصوى من الحرارة والبرودة مماثلة لما سيمر به حين يُطلق إلى الفضاء في الصيف.



8 - إعداد المسبار "إنسايت" لإطلاقه إلى المريخ في عام 2018، لاستكشاف باطن الكوكب ومعرفة المزيد عن نشوئه.



9 - حتى في الإغلاق الحكومي، تواصل مركبات فضائية، مثل "نيو هورايزون"، التي تحلق خارج المنظومة الشمسية و"جونو" قرب المشتري، المهمات المحددة لها.



10 - صورة التقطها قمر اصطناعي للأرصاد الجوية في عام 2012؛ من أكثر الصور التي نشرتها "ناسا" شعبية. تُظهر تفاصيل رائعة لنصف الكرة الأرضية. استمر إرسال الصور إلى الأرض خلال الإغلاق الحكومي الأخير.

أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بوبولار ساينس". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.popsci.com/photos-nasa-government-shutdown#page-11



