ترمب سيلتقي كاغامي ونتانياهو في دافوس

واشنطن: اعلن البيت الابيض الثلاثاء ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب سيلتقي نظيره الرواندي بول كاغامي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نهاية الاسبوع الجاري في دافوس.

وسيلتقي ترامب ايضًا رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على ان يلقي الجمعة كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال مستشار ترامب للامن القومي الجنرال السابق هربرت ريموند ماكماستر خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض ان لقاء الرئيس الاميركي مع ماي الخميس سيركز على "النزاع في سوريا وموقف ايران المزعزع للاستقرار" فضلا عن "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

من جهة ثانية اشار ماكماستر الى ان ترمب سيجدد خلال لقائه نتانياهو "التأكيد على الالتزام (الاميركي) القوي تجاه اسرائيل" وسيتطرق الى "الجهود الرامية إلى الحدّ من نفوذ ايران في الشرق الاوسط" وسيبحث في "سبل تحقيق سلام دائم".

اما لقاء ترمب وكاغامي الجمعة فسيتركز على "العلاقات الاميركية الافريقية" و"امن التبادلات التجارية" بحسب ماكماستر.