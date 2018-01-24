"الهاجس الأمني" يمنع بيع "خردة" الجيش من دون تفكيك

رفض الملك محمد السّادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملَكية، المصادقة على مشروع يتعلّق ببيع العتاد العسكري المتهالك من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، حَيْث اعتبر الملك أن "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، ورفضه تفاديًا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول".

إيلاف من الرباط: كتبت "المساء" أن الوزير المنتدب المكلَّف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، طرح المرسوم الذي نَص على أنه بعد مرور أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، وتجربتها في هذا المجال بالنّسبة إلى العتاد المتهالك أو المنتهية صلاحيته، تم التوصّل إلى أن بيع بعض العتاد أو المواد على حالها وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، من دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصليّة، من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.

يتكلف هذا المرفق المسير بطريقة مستقلّة بمهمة إتلاف كلّ المعدات العسكريّة، سواء منها تِلْك التي أصبحَت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للاستعمال، أو تِلْك التي انتهت مدّة صلاحيتها، حيث تَم خلق المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد في إطار قانون الماليّة لسنة 2015، بهدف تحديد وتفكيك وإتلاف المعدات التي انتهت مدة صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستعمال.

أضافت الصحيفة عينها أن هذه العملية ينتج منها تراكم كميّات كبيرة من المتلاشيات الحديدية والنفايات المعدنيّة، التي عِند بيعها تمكّن القوات المسلحة الملَكية من تحقيق مداخيل ستساهم في عمليّات صيانة المباني واقتناء المعدات الخاصّة والضرورية لإشتغال هذه المصلحة.

"الكسكس" يجمع الجزائر بالمغرب في اليونيسكو

الصحيفة عينها كتبت أن مدير المركز الوطني للأبحاث ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ بالجزائر، كشف عن اجتماعات بين خبراء من بلدان المغرب العربي، في إطار مشروع تصنيف تراثها المشترك في فن طبخ "الكسكس" كتراث عالمي من طرف منظّمة الأمم المتحدة للتّربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

وصرّح المسؤول الجزائري أن "ملف تصنيف الكسكس كتراث عالمي هو مشروع مشترك بين بلدان المغرب العربي"، مضيفًا أن إجتماعات للخبراء من بَيْن هذه البلدان ستعقد قريبًا، وكانت الجزائر تقدّمت، أخيرًا، بمبادرة للمنظمة من أجل تصنيف موسيقى "الراي" ضمن التراث العالمي للإنسانية، بعد اتهامات للمغرب من طرف المسؤولين الجزائريين أنه قام بالخطوة نفسها.

بائع ذيل الديناصور المغربي يورط أميركا

"المساء" كتبت كذلك أن بيع ذيل الديناصور المغربي يورط أميركا، بحيث كشف أرنستو دوران، مدير المعرض الذي عرض فيه ذيل الديناصور المغربي في المكسيك، أن هذا الأحفور تم استيراده من الولايات المتحدة بطريقة قانونية من طرف شركة أميركية متخصصة في تسويق الحفريات، وأن هذه القطعة كانت في ملكيتها منذ سنوات عدة.

وأكد مدير المعرض المكسيكي أنه يتوافر على فاتورة استيراد ذيل الديناصور صادرة من الشركة التي باعته للمعرض، وكذا طلب الاستيراد وفق القانون المكسيكي، مشيرًا إلى أن معرضه متخصص في الحفريات.

أضافت الصحيفة نفسها أن مدير المعرض قال إن طول ذيل الديناصور يبلغ أربعة أمتار، ويزن 140 كيلوغرامًا، وبيع بحوالى مائة مليون دولار، بعد عملية المزاد العلني. ومن المنتظر أن تستفسر السلطات المغربية عن مصدر الذيل الذي خلق ضجة بالمغرب.

"لا أحد" في مباراة للمترشحين لمناصب في وزارة الأوقاف

تقرأ "ايلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تقبل أيًًا من المترشحين الذين تقدموا لاجتياز مقابلتين انتقائيتين لاختيار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، ورئيس مصلحة الإعلاميات والتواصل بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، إذ تفاجأ المترشحون الخمسة الذين اجتازوا مقابلات الانتقاء بإعلان الوزارة أن نتائجها أسفرت عن اختيار "لا أحد" من دون تقديم توضيحات.

سيارة مجهولة بها مخدرات تستنفر أمن سلا الجديدة

أما "الأخبار" فكتبت أن العثور على 20 كيلوغرامًا من المخدرات داخل سيارة مجهولة استنفر أمن سلا الجديدة.

وأضافت الصحيفة عينها أن مواطنين أبلغوا المصالح الأمنية بوجود سيارة مركونة بالقرب من إحدى الإقامات السكنية مدة طويلة تفوق ستين يومًا، ما دفع عناصر الأمن إلى إخضاعها لمسطرة الحجز، قبل أن تتوصل السلطات الأمنية بمعلومات من طرف حارس أحد مواقف السيارات بالمحيط نفسه الذي عثر به على السيارة تفيد بأن حقيبة يدوية مشبوهة توجد بالصندوق الخلفي للسيارة المحجوزة.

تمويل سفريات أعضاء من "العدالة والتنمية" تثير أزمة داخل الحزب

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحيفة نفسها التي كتبت أن تمويل سفريات وزراء حزب العدالة والتنمية إلى الخارج أثار أزمة داخل الحزب. فبعدما وجه عمر المرابط، رئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج، التابعة لـ"العدالة والتنمية" ومقرها بفرنسا، شكوى إلى قيادة الحزب يُطالب من خلالها بتطبيق المسطرة التأديبية في حق نشطاء محسوبين على عبد الاله ابن كيران، سارع أعضاء بمختلف فروع الحزب بدول أوروبية إلى توجيه رسالة مضادة تطالب بإجراء افتحاص لميزانية اللجنة المكلفة تمويل سفريات وزراء وقياديين بالحزب لتأطير أنشطة بالخارج.